Nico Williams: "Tenemos un gran potencial, pero si metemos mucha presión, nos puede perjudicar"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El atacante de la selección española y el Athletic Club Nico Williams reconoció este jueves que el combinado nacional, vigente campeona de Europa, tiene "un gran potencial" de cara al Mundial de 2026, pero advirtió que meterse "mucha presión", les puede "perjudicar", al mismo tiempo que admitió que debe ser "más determinante", ya que tiene "buenas condiciones para ser mejor futbolista".

"Desde que llegué a la selección me han ayudado a crecer como jugador. Estoy superfeliz de poder seguir contando con estas oportunidades porque para mí es increíble poder aprender de los mejores. Se lo agradezco sobre todo a Luis Enrique, que me hizo debutar, y ahora a Luis de la Fuente. Es un sueño hecho realidad y ojalá siga así", dijo el atacante en una entrevista a FIFA recogida por Europa Press.

El 'león' del Athletic fue uno de los nombres propios de la reciente Eurocopa conquistada por la selección española, pero ese triunfo no le ha hecho cambiar "nada". "Me siento la misma persona, y es lo que más me caracteriza. Siempre soy simpático y da igual lo que hayamos ganado. Soy muy ambicioso y quiero ganar más cosas. Esto es una familia, el poder estar en la selección. Respecto al peso en el equipo, sí que a veces veo que puedo ayudar un poco más a los nuevos que vienen", expresó.

Y tras el éxito en la EURO, el siguiente paso es el Mundial 2026. "Es un reto para nosotros. No quiero añadir más presión, pero sabemos el peso que tenemos en Europa y en el mundo. Sabemos del gran potencial que tenemos, pero si metemos mucha presión nos puede perjudicar. Sabemos lo que somos, vamos a ir a competir y con muchas ganas de llegar a esa fecha, estar clasificados y que me convoquen", dijo.

"Ganar para mí la Eurocopa o la Copa del Rey ha sido increíble, momentos que no sabes describir. No me quiero imaginar lo que es ganar un Mundial. ¡Es lo que quieres desde pequeño! Sueñas con estar ahí. Lo miro con mucha ambición e ilusión", agregó sobre el torneo que acogerá Estados Unidos, México y Canadá.

Y España lo logró con un estilo que "ha cambiado" con Luis de la Fuente. "Somos conscientes de lo que podemos hacer. Tanto Lamine y yo, como Yeremy Pino, Bryan Gil o Bryan Zaragoza. Somos perfiles que nos gusta recibir en banda, desequilibrar y hacer muchos regates para después poner un centro o rematar a puerta", analizó sobre los nuevos perfiles introducidos por el de Haro.

"Somos más verticales, nos está yendo genial y lo hemos demostrado. Somos muy jóvenes también, tenemos que equivocarnos, tener nuestros fallos e intentar tratar de llegar con las mejores condiciones", agregó el extremo navarro, que ya suma el "aprendizaje" del Mundial de 2022 para "ir más fuertes" y "hacer cosas grandes" dentro de dos años.

Para ello, Nico Williams está en plena mutación hacia un jugador "más determinante de cara a portería", algo que ya le pedía Joseba Etxebarria al frente del filial del Athletic. "Fue el que me inculcó esa mentalidad del gol. Me dijo que empezara a tirar los penaltis para coger confianza y para que tuviera la portería entre ceja y ceja. Lo he ido trabajando y todos los años intento sumar más goles y dar más asistencias. Tengo buenas condiciones para ser mejor futbolista de lo que soy a día de hoy y es lo que me falta, meter más goles", analizó.

"Mi hermano también me insiste y es culpable de que mejore y siempre dé muchos más goles al equipo. Lo intento trabajar porque creo que puedo dar un salto increíble en mi carrera", añadió sobre Iñaki Williams, antes de confesar que sus referentes fueron "Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar". "Esos jugadores que regatean y marcan diferencias son los que me gustan. Pero sobre todo a mi hermano. Es mi hermano mayor, ha demostrado una carrera increíble en todo lo que ha hecho y ojalá consiga más cosas", comentó.

Dentro de la selección, reveló que Jesús Navas fue muy importante en la última Eurocopa. "Lo tenía al lado en el autobús y hablábamos mucho de fútbol, analizando los partidos y trataba de hacer lo que me decía porque tiene mucha experiencia y ha tenido una gran carrera. Un consejo suyo se toma con mucho cariño", relató.

"Me acuerdo del Mundial 2010. El gol de Iniesta lo recuerdo como si fuese ayer. Estaba con mis amigos en el parque, había un bar abierto con el partido y recuerdo ese gol como si fuese ayer. Nos fuimos todos a chillar. ¡No lo creíamos! Recuerdo con mucha nitidez esa final y ojalá tengamos la oportunidad de jugar una final como ellos", concluyó sobre el único Mundial masculino que ha conquistado España.