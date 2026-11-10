Nmecha defiende que su celebración de gol "nunca" busca "promover la intolerancia, la discriminación o el odio"

El centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha celebra un gol en el partido de la Bundesliga 2026-27 ante el SV Elversberg en el Signal Iduna Park. - David Inderlied/dpa

BERLÍN, 10 Nov. (dpa/EP) -

El internacional alemán Felix Nmecha, futbolista del Borussia Dortmund, defendió la forma en la que suele celebrar sus goles, criticada por los aficionados de su club por sus connotaciones religiosas y políticas, asegurando que el mensaje "nunca" busca "promover la intolerancia, la discriminación o el odio".

"Con mi celebración, no pretendo ponerme a mí mismo ni a ninguna organización en primer plano. Se trata más bien de depositar mi 'corona' ante el rey que pronto vendrá y señalar a Jesús, mi esperanza y mi fuerza", escribió Nmecha en Instagram.

El jugador, que marcó un doblete ante el Elversberg este fin de semana en la Bundesliga, se quita una corona imaginaria de la cabeza y la coloca en el campo frente a él mientras se arrodilla cuando convierte un tanto. "Mi mensaje nunca se centró en promover la intolerancia, la discriminación o el odio en ninguna de sus formas", agregó.

El departamento de aficionados del Dortmund comunicó este domingo que algunos seguidores están molestos por la forma en la que Nmecha celebra sus goles, defendiendo en un texto que "la fe no justifica la exclusión, no justifica la división". "Y la fe tampoco debe ser mal utilizada para ignorar la diversidad de la sociedad en la que vivimos", expresaron.

"No se trata de condenar a una persona por su fe. Nuestra crítica está dirigida a las redes religiosas que difunden una visión del mundo bajo el manto de la fe, en la que se menosprecia o se excluye a las personas por su orientación sexual, su identidad de género, su estilo de vida o sus decisiones personales", añadió el comunicado.

El club germano anunció posteriormente que mantendrá conversaciones con el jugador, al que los aficionados critican también por su relación con la red 'Ballers in God', un grupo de futbolistas cristianos fundado en 2015 cuestionado en Alemania por presuntos discursos homófobos y antiabortistas.

Así, según declaraciones publicadas este lunes por 'The Athletic', el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Rudi Völler, mantendrá una conversación con Nmecha sobre este asunto.