Nteka tumba al Elche y da escapatoria al Rayo

Rayo Vallecano - Elche CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano venció (1-0) al Elche este viernes en el inicio de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, gracias a un gol de Randy Nteka en el minuto 74, jugando el equipo ilicitano con uno menos desde el 40' por la segunda amarilla a Pedro Bigas.

El cuadro de la franja cumplió ante su público en un duelo directo por la permanencia. El Rayo lo mereció, ayudado por esa superioridad, y sumó 35 puntos por los 29 de un Elche que marca la salvación pero que puede caer a la zona roja este fin de semana.

El Rayo tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo, con Jorge de Frutos y Álvaro, con un Matías Dituro dando una de cal y otra de arena en la portería visitante. La segunda amarilla de Bigas torció otro poco el guion de un Elche que perdía su opción de llevar la iniciativa. Eder Sarabia tuvo que proteger más a los suyos y el Rayo mandó en el segundo tiempo hasta que marcó el 1-0.

Nteka, uno de los cambios de Iñigo Pérez que tan bien sentaron a los locales, firmó el gol de oro que sentenció a un Elche sin reacción y sin continuidad al triunfo antes del parón por selecciones contra un Mallorca que le puede devolver al descenso. Los de Vallecas ponen algo de colchón con el descenso antes de disputar unos cuartos de final en Europa, con la Conference, 25 años después. Al Elche le toca sufrir.