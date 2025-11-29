Olmo y Raphinha lideran la fiesta del Barça ante el Alavés

El futbolista del FC Barcelona Dani Olmo celebrando uno de los goles - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ganó este sábado al Deportivo Alavés (3-1) en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un partido en el que brillaron Dani Olmo y Raphinha, con el español siendo autor de dos goles y el brasileño de dos asistencias, que permitieron al equipo de Hansi Flick darle la vuelta al gol inicial de Pablo Ibáñez y colocarse como líder a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Girona.

Después de la dura derrota en Stamford Bridge frente al Chelsea por 3-0, el Barça regresaba por segunda ocasión al Spotify Camp Nou, y lo hacía en una fecha muy especial, el 126 aniversario del club blaugrana. Esta celebración provocó un mosaico con los colores de la bandera catalana en las gradas del nuevo templo 'culer', que quería ver a su equipo recuperar sensaciones tras el batacazo europeo.

Con el objetivo de mostrar otra cara a la del encuentro del pasado martes en Champions, Hansi Flick introdujo hasta cinco cambios en el once titular. El más destacado, el de Raphinha, quien volvió a ser titular dos meses después, y que brilló con dos asistencias, una de ellas a Dani Olmo, quien realizó uno de sus mejores partidos con la camiseta blaugrana.

Este triunfo, con el añadido de recuperar a Pedri tras lesión, permite al Barça obtener el liderato provisional tras remontar un partido que se le complicó desde el primer minuto, ya que vio como en la primera acción se adelantaba el Deportivo Alavés con un gol de Pablo Ibáñez. El centrocampista babazorro aprovechó un despiste de la defensa blaugrana y remató solo en el segundo palo para poner por delante al conjunto del 'Chacho' Coudet.

El Barça reaccionó rápido a este golpe inicial, asumiendo el control del partido y teniendo las primeras ocasiones, especialmente a partir de jugadas por la banda izquierda. Desde ese costado llegó el empate local, con un gran pase de Alejandro Balde hacia Raphinha, continuado hacia Lamine Yamal para que el '10' pusiera el 1-1 en el marcador tras ocho minutos.

Entonces, el ritmo del encuentro bajo drásticamente, con el Barça más tranquilo tras haber logrado el empate y el Alavés queriendo aguantar el posible arreón blaugrana. Sin embargo, el equipo vitoriano consiguió salir con peligro, teniendo un gran ocasión en las botas de Jonny Otto, quien llegó solo al segundo palo, pero su remate se encontró con un gran Joan García.

El Alavés perdonó y el Barça no tardó en aprovecharlo. Un muy buen pase de Gerard Martín, titular una partido más como central zurdo, encontró a Raphinha que dio un pase atrás para asistir a Dani Olmo. La afición blaugrana empezó a corear el nombre del futbolista brasileño, quien tuvo un regreso triunfal al once titular.

En la otra banda, Lamine empezó también a brillar. El '10' blaugrana protestó un penalti tras una gran jugada individual, pero el colegiado Ortiz Arias decidió no señalar la pena máxima. A continuación, el extremo lo volvió a intentar por la banda derecha, pero tras regatear a Antonio Sivera su remate se estrelló en el palo.

En el descanso, Flick introdujo cambios, con la entrada de Jules Koundé por un renqueante Eric García tras recibir en la primera parte un golpe en la cara por parte de Denis Suárez. Mientras, Marcus Rashford entró por Marc Bernal, retrasando la posición de Dani Olmo. El Barça siguió intentando aumentar la diferencia, pero Sivera detuvo el remate de cabeza de Robert Lewandowski.

El 'Chacho' Coudet también movió ficha y dio entrada al exblaugrana Carles Aleñá y a su máximo goleador Carlos Vicente. A continuación, llegó uno de los momentos de la tarde, con el Spotify Camp Nou poniéndose en pie para despedir a Raphinha y recibir a Pedri, quien tuvo sus primeros minutos después de su lesión en el Clásico.

Con tantos cambios, el encuentro perdió bastante ritmo. El Barça era dueño y señor del partido, pero no generaba muchas ocasiones que inquietaran a Sivera. Lamine Yamal buscaba su segundo gol, pero se encontraba una y otra vez con la defensa babazorra, que exhibió una gran solidez, exceptuando un pequeño tramo en la primera parte, donde llegaron los dos goles blaugranas.

A falta de 10 minutos para el final del encuentro, el Alavés se fue hacia arriba, y casi tuvo premio. Jon Guridi se quedó solo ante Joan García, pero el guardameta blaugrana volvió a realizar una intervención de mucho mérito, antes de que Ortiz Arias decretase que la jugada quedaba invalidada por fuera de juego.

Los 44.834 espectadores presentes en el Spotify Camp Nou estaban inquietos con el desarrollo del final del partido. La tranquilidad llegó en el descuento, con un contraataque en el que Lamine Yamal asistió a Dani Olmo para que pusiera el definitivo 3-1 en el marcador, que pone al Barça como líder provisional (34 puntos) a la espera de lo que haga el Madrid (32) en Girona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS, 0 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Eric García (Kounde, min.45), Cubarsí (Christensen, min.84), Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal (Rashford, min.45); Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha (Pedri, min.60); y Lewandowski (Ferran Torres, min.60).

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (Toni Martínez, 80); Calebe (Vicente, min.59), Denis Suárez (Guevera, min.68), Ibáñez (Guridi, min.68), Rebbach (Aleña, min.59); y Boyé.

--GOLES:

0-1, min.1, Pablo Ibáñez.

1-1, min.8, Lamine Yamal.

2-1, min.26, Dani Olmo.

3-1, min.93, Dani Olmo.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C.Madrileño). Amonestó a Bernal (min.36) y Joan García (min.92) en el Barça. Y a Rebbach (min.32), Calebe (min.53) y Blanco (min.81) en el Alavés.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 44.834 espectadores.