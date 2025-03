Ona Batlle: "Un Clásico nunca aburre aunque en los últimos hemos ganado con abundancia al Real Madrid"

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española del Barça Femení Ona Batlle ha asegurado que, pese a que se vayan a jugar tres Clásicos entre Barça y Real Madrid en este mes de marzo (semifinales de la Copa de la Reina y partido de la Liga F), un Clásico "nunca aburre" si bien reconoce que ha habido resultados "abultados" en los últimos duelos, con todo victorias para el equipo blaugrana.

En declaraciones a Europa Press, en un acto promocional de Batlle con 'American Pistachio Growers', la lateral aseguró que nunca se cansaría de jugar Clásicos. "Aburrir creo que un Clásico nunca aburre. Un Clásico, como lo cogemos con especial ilusión, pues para mí al menos personalmente nunca llegaría a aburrirme. Sí que es verdad que al final pues estos últimos partidos hemos ganado con abundancia al Real Madrid", opinó.

"Creo que el Real Madrid es un equipo que nos puede competir muy bien, tiene muy buenas jugadoras y nunca vamos a bajar el listón porque sabemos y queremos seguir dando el nivel para seguir demostrando que somos mejores", añadió, en este sentido.

Quien sí ganó a las blaugranas, por 1-2 en el Johan Cruyff, fue el Levante. Un motivo más para no aflojar en la Liga F. "Yo soy bastante positiva y cualquier derrota o cualquier aviso es bueno. No nos gusta perder, por supuesto, como equipo. Creo que es positivo para, pues como tú dices, afrontar este final de temporada con muchísimas ganas, con toda la ilusión de seguir ganando todos los partidos y competirlo al cien por cien", se sinceró.

Y, en cuanto a la Liga de Campeones Femenina, tendrán un "bonito cruce" con el Wolfsburgo alemán, rival al que ya ganaron en la final de 2023. "Creo que será un rival muy bonito. Nunca he jugado contra el Wolfsburgo. Es muy complicado, pero lo vamos a afrontar como todos los equipos. Tenemos muchas ganas ya de volver a jugar la 'Champions'. Siento que hace mucho que jugamos el último partido", se sinceró.

"Nos pueden causar peligro, sobre todo en esas transiciones y en las contras muy rápidas. Pero al final creo que con nuestro equipo y con nuestra forma de jugar, intentaremos llevar el partido a nuestro terreno para llevarnos la victoria. Bueno, las dos victorias", manifestó en este sentido, sobre el cruce contras las alemanas.

No obstante, su meta, como la del equipo, es revalidar la 'Champions' ganada en San Mamés contra el Lyon. "Para mí poder jugar la final de la 'Champions' es algo que sigo teniendo ahí, ya que el año pasado no la jugué. Bueno, jugué menos minutos, pero no de titular. Y bueno, al final a nivel personal, la Eurocopa también, por ejemplo, es algún título que también tengo en la cabeza. Son pequeños objetivos que están a cierto corto plazo que son muy ilusionantes y me encantaría poder ganar", se sinceró.

En cuanto al estado del fútbol femenino en España, cree firmemente que debe "avanzar mucho" todavía. "Siento que en España, en la Liga F, hay muchas cosas que avanzar. Sí que es verdad que la Liga inglesa en cierto sentido está muy por delante. Y bueno, yo creo que en cierto sentido sí que tenemos que apretar el culo para poder tener una de las mejores ligas del mundo. Ya que al las jugadoras que están en la Liga F son muy talentosas", valoró.

A TOPE PARA EL TRAMO FINAL DE TEMPORADA

A nivel personal aseguró que afronta el final de temporada con "especial ilusión". "Al final creo que viene ahora lo más bonito, donde competimos todas las competiciones, hasta el día de hoy estamos en todas las competiciones, cosa que es muy, muy bonito. Estoy con mucha energía, muy bien preparada físicamente", aseguró.

"Creo que esta temporada se ha llevado a cabo de la manera en que, al menos yo, llego fresca para este tramo final de temporada y falta el empujón final para poder seguir con la línea del año pasado de conseguir los cuatro títulos, que es el objetivo", celebró.

Ona Batlle intenta junto a 'American Pistachio Growers' promover, en una nueva campaña publicitaria, hábitos saludables entre la juventud, y como deportista profesional que es puede, y le gusta, ser un espejo para muchos y muchas. "Por eso también di el paso, me hacía mucha ilusión. Creo que sí que nosotros tenemos esa voz y esa imagen para poder impulsar a la gente y creo que utilizando esa voz podemos llegar a más gente para realmente hacer el bien", valoró.

Unos pistachos cuyos valores energéticos ensalza. "Sabía que era proteico o que ayudaba a la salud mental o que incluso puede ayudar a la salud del corazón o que puedes tomártelo cada día y realmente te puede traer muchos beneficios. A mí me ha sorprendido y ya me gustaban pero ahora mismo los tengo en mi dieta porque son muy buenos para la salud", reconoció.