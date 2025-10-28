MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, autor del primero de los tantos de los blancos en el Clásico, el atacante del Atlético de Madrid Álex Baena, que se estrenó como goleador colchonero ante el Real Betis, y el delantero internacional español de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, héroe del triunfo 'txuri urdin' ante el Sevilla con un doblete, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 10 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Wojciech Szczesny (FC Barcelona); Pablo Maffeo (RCD Mallorca), Éder Militao (Real Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Carlos Romero (RCD Espanyol); Ounahi (Girona), Jude Bellingham (Real Madrid), Álex Baena (Atlético de Madrid); Ferran Jutglá (RC Celta), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Wojciech Szczesny (FC Barcelona)

El portero polaco del FC Barcelona fue el jugador más destacado de su equipo en el Santiago Bernabéu. Szczesny evitó una goleada del Real Madrid, deteniendo incluso un penalti a Kylian Mbappé. En total, realizó nueve paradas con las que evitó 2,34 goles esperados en contra. Además, también realizó dos salidas, ambas de manera exitosa.

Pablo Maffeo (RCD Mallorca)

El lateral español del Mallorca fue clave para que su equipo consiguiera sacar un empate ante el Levante. Maffeo fue el autor de uno de los goles de la jornada, con el que los bermellones igualaron el partido. Además, participó en 80 acciones con balón, completó 41 pases, centró cinco veces al área, se impuso en seis de los ocho duelos que disputó, interceptó cuatro pases y recuperó nueve balones.

Éder Militao (Real Madrid)

El central brasileño del Real Madrid estuvo sobresaliente en el Clásico. Militao estuvo soberbio en defensa con cuatro despejes, cuatro entradas realizadas, bloqueó un remate, se impuso en siete de los nueve duelos que disputó y no fue regateado en ningún intento. Además, fue el asistente en el gol de Bellingham, participó en 40 acciones con balón y completó 23 pases.

Juan Foyth (Villarreal)

El central argentino del Villarreal regresó a la titularidad en Liga con un gran partido ante el Valencia. Foyth realizó 10 despejes, bloqueó dos remates, se impuso en cuatro duelos, recuperó cinco balones e interceptó dos pases. Con balón, participó en 79 acciones y completó 53 pases.

Carlos Romero (RCD Espanyol)

El lateral izquierdo de RCD Espanyol fue el gran protagonista en la victoria de los pericos ante el Elche. Carlos Romero fue el autor del único gol del partido, participó en 40 acciones con balón, completó 12 pases, centró en una ocasión, despejó dos balones, bloqueó un remate y recuperó dos balones.

Ounahi (Girona)

El centrocampista marroquí del Girona revolucionó el partido y fue determinante para que su equipo no cayera ante el Real Oviedo. Ounahi anotó un gol y provocó un penalti. Además, participó en 20 acciones con balón, completó 10 de 11 pases que intentó, remató dos veces a puerta y se impuso en dos duelos, todo ello en 31 minutos sobre el césped.

Jude Bellingham (Real Madrid)

El centrocampista inglés del Real Madrid estuvo notable en la victoria de los blancos ante el FC Barcelona. Bellingham asistió de manera brillante a Mbappé en el primer gol del partido y anotó el segundo. Además, participó en 53 acciones con balón, completó 19 pases, generó dos ocasiones y remató cinco veces.

Álex Baena (Atlético de Madrid)

El mediapunta internacional español del Atlético de Madrid fue el jugador más destacado en la victoria colchonera en La Cartuja. Álex Baena marcó un golazo para doblar la ventaja rojiblanca, participó en 38 acciones con balón, completó 20 pases, centró tres veces y generó una ocasión. Además, se impuso en cinco duelos y recuperó un balón.

Ferran Jutglá (RC Celta)

El delantero del RC Celta fue uno de los grandes protagonistas de la primera victoria de los gallegos en Liga. Jutglá firmó un doblete, participó en 36 acciones con balón, completó 13 pases, generó una ocasión y remató cuatro veces a puerta.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid volvió a ser decisivo, esta vez en el Clásico frente al FC Barcelona. Mbappé anotó el primer gol del partido y fue el jugador más activo en el ataque blanco. Además, participó en 21 acciones con balón, remató cinco veces a portería, completó 10 de los 11 pases que intentó y sólo perdió cuatro balones en todo el partido.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

El delantero internacional español de la Real Sociedad fue clave en la victoria de los donostiarras ante el Sevilla. Oyarzabal marcó los dos goles de su equipo, participó en 42 acciones con balón, completó 12 pases y recibió cuatro faltas. Además, se impuso en 11 duelos, recuperó tres balones y realizó dos despejes.