Orel Mangala jugará cedido en el Getafe en la temporada 2026-27

Archivo - El futbolista belga Orel Mangala, con el Olympique de Lyon, celebrando su gol contra el OGC Niza en el encuentro de la Ligue 1. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador belga Orel Mangala se convirtió este viernes en nueva incorporación del Getafe CF, con el que jugará cedido durante la temporada 2026-27, tras abandonar el Olympique de Lyon francés, según ha comunicado el club español.

"El internacional belga, de 28 años, refuerza el centro del campo azulón con su experiencia al máximo nivel y una contrastada trayectoria en algunas de las principales ligas europeas", expresó la entidad 'azulona' en el comunicado.

Mangala se formó en las categorías inferiores del RRC Etterbeek y del RSC Anderlecht belgas antes de poner rumbo a la cantera del Borussia Dortmund. El centrocampista debutó profesionalmente en 2017 con el VfB Stuttgart en la Bundesliga. Tras su paso por la liga alemana, militó en el Nottingham Forest de la Premier League y posteriormente se incorporó al Olympique de Lyon, con el que jugó en las temporadas 2024-25 y 2025-26.

Además, Orel Mangala ha disputado 23 encuentros con la selección belga, cuatro de ellos en la Liga de las Naciones.