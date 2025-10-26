Osasuna - Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Osasuna - Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 11:10

   MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El RC Celta tendrá un adversario aún invicto en casa durante esta campaña. Tres victorias y un empate en cuatro partidos es el bagaje de Osasuna en El Sadar, un fortín para un Celta que todavía no ha vencido este curso lejos de Vigo, ni en la competición doméstica ni en la Europa League.

POSIBLES ALINEACIONES

   Osasuna: Herrera; Benito, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir y Víctor Muñoz.

Celta: Radu; Carreira, Rodríguez, Domínguez, Alonso, Mingueza; Moriba, Sotelo; Jutglá, Borja Iglesias y Durán.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Osasuna y Celta de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 26 de octubre a las 18.30 horas en el Sadar.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los navarros y los gallegos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.

