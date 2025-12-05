Oviedo - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo recibe este viernes en el estadio Carlos Tartiere al RCD Mallorca en la apertura de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo al que ambos conjuntos llegan con la urgencia de puntuar de tres en tres con los locales colistas y sin ganar desde finales de septiembre, mientras que los visitantes llegan situados al borde de la zona roja con solo cuatro puntos más que su anfitrión.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Cazorla, Viñas; y Rondón.

RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú; Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y RCD Mallorca de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 5 de diciembre a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.