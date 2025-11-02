El Oviedo necesita una alegría ante un Osasuna frágil fuera de casa

Archivo - Alberto Reina Campos celebra un gol con el Real Oviedo ante el FC Barcelona en el Carlos Tartiere. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo se enfrenta este lunes (21.00 horas) al CA Osasuna en la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en busca de una alegría que el Carlos Tartiere, donde encadenan tres derrotas, necesita para olvidar también la reciente pena copera e intentar salir del descenso, mientras los 'rojillos' son el peor visitante de 'Primera', todavía sin ganar lejos de El Sadar y otra derrota les acercaría al peligro.

El Carlos Tartiere cierra este lunes la undécima jornada liguera, en un duelo clave para las aspiraciones a corto-medio plazo de Real Oviedo y Osasuna. El conjunto 'carbayón' sigue sin ganar desde la llegada de Luis Carrión, con el que también han sufrido la dolorosa y sorprendente eliminación de Copa del Rey a las primeras de cambio ante el Ourense CF.

Dos derrotas y un empate 'in extremis' en Montilivi son el balance de Carrión desde su redebut en el banquillo asturiano, y ahora tiene la clave, pero difícil, misión de convertir al Carlos Tartiere en un fortín. Y es que hasta ahora, la casa del Oviedo es todo lo contrario, con solo un triunfo local en cinco partidos, en los que han recibido 10 goles en contra y solo han celebrado 2 tantos a favor.

El equipo asturiano es penúltimo con 7 puntos, por lo que un triunfo les permitiría luchar por salir del descenso esta jornada, si pierden Mallorca y Levante, con 9, e igualar a Osasuna, que es decimoquinto con 10 unidades, solo una por encima de los puestos de descenso. Y es que el conjunto 'rojillo' tampoco atraviesa su mejor momento.

Los de Alessio Lisci, que sí superaron el primer examen copero (0-5) ante el Sant Jordi, enlazan dos derrotas seguidas en Liga, ante Atlético de Madrid (1-0) y RC Celta (2-3), y quieren aprovechar la debilidad de su rival este lunes para comenzar a construir una regularidad que no terminan de alcanzar.

Y su principal problema es el bajo rendimiento lejos de El Sadar. Mientras en casa, donde han logrado la totalidad de esos 10 puntos, solo han perdido un encuentro, siguen sin ganar fuera de casa, y ya son el peor visitante de Primera División con cinco derrotas en cinco partidos, en los que han marcado un solo gol y han recibido siete. Ahora viajan a un Carlos Tartiere donde vencieron (2-3) en su última visita en Primera División en febrero de 2001.

En el terreno deportivo, Luis Carrión no podrá contar con Santi Cazorla ni Ovie Ejaria, aunque sí está disponible Luka Ilic. Tras la Copa, se espera que vuelvan al once jugadores que con el técnico catalán han adquirido más protagonismo, como Salomón Rondón, Javi López, Santi Colombatto, Fede Viñas o Leander Dendoncker.

Mientras en Osasuna, Víctor Muñoz ha entrado en la convocatoria después del golpe sufrido en un entrenamiento esta semana, y también está apto Sheraldo Becker. Aunque la noticia más positiva para el conjunto 'rojillo' es el regreso a una lista de Aimar Oroz, ausente desde el 14 de septiembre. Y Lisci también recuperará a los teóricos titulares y que descansaron en Copa.