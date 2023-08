Paco López: "El Atlético es el equipo más competitivo y más completo de Primera"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Paco López, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este lunes en la primera jornada de LaLiga EA Sports, es "el equipo más competitivo y más completo de Primera a día de hoy", por lo que ha instado a sus jugadores a ser "aguerridos" y a jugar "sin ningún complejo".

"Nuestra sensación es que el Atlético de Madrid es el equipo de Primera División que más en forma está. Es el que terminó LaLiga mejor la temporada pasada, con una estructura muy definida, con un entrenador al que no hace falta descubrir, que lleva muchísimos años en ese club, tiene una plantilla medida, jugadores de un altísimo nivel individualmente y colectivamente es un equipo muy difícil de superar. Es, a día de hoy, el equipo más completo y más competitivo que hay en Primera División", declaró en rueda de prensa.

A pesar de la dificultad, el técnico valenciano afirmó que van a afrontar el partido "con muchísima ilusión". "Es nuestro debut en Primera, vamos a tratar de ser lo más atrevidos posibles, sin ningún complejo... Pero, evidentemente, la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Granada es importante a priori. Ahora bien, vamos a tratar de ser un equipo aguerrido, complicado de superar, para empezar a trazar nuestras señas de identidad, aunque estemos lejos del nivel competitivo y de plantilla que queremos ser en Primera", subrayó.

Respecto a la plantilla, afirmó que "el único que está descartado para el lunes" es el defensa Raúl Torrente. "Tuvo el otro día en el entrenamiento una lesión muscular. Lo del resto son molestias", dijo en referencia a Jesús Vallejo y Antonio Puertas. "Vallejo tuvo un pequeño problema en el abductor en la primera semana que estuvo aquí, pero el día del Getafe y el del Almería fue más por protegerlo. Está perfectamente. Puertas también tuvo un problema muscular", indicó.

Además, desveló que el defensa portugués Wilson Manafá necesita "un proceso de adaptación" físico para poder jugar. "Hoy ha hecho el primer entrenamiento con el equipo. Tenemos una dificultad con la gente que viene sin haber hecho pretemporada con ningún equipo; Wilson prácticamente ha aterrizado, lleva pocos días con nosotros y encima viene de entrenar en solitario. Va a necesitar un proceso, esperemos que lo más corto posible, para estar al nivel que se le exige", indicó.

En otro orden de cosas, el preparador de Silla se mostró encantado del trabajo de los más jóvenes. "Me encanta ver a chavales que dan buen nivel. Me encanta la progresión que está teniendo Bryan -Zaragoza-, no solamente por cómo terminó la temporada, sino por cómo ha venido esta. Cuando ves a un futbolista con la intención de querer mejorar, es importantísimo. Samu -Omorodion- nos está gustando mucho en pretemporada, la intención es que vaya mejorando; el lunes irán convocado con nosotros", explicó.

También habló de la situación del delantero israelí Shon Weissman. "Tuvo un problema muscular, tuvo una situación en la que no voy a entrar, porque son estrategias de club; el mercado se cierra cuando se cierra. La posición de delantero es una posición que hay que reforzar", apuntó.

Por otra parte, está "convencido" de que la situación en el equipo cambiará mucho de aquí a que se cierre el mercado de fichajes. "Es la situación que nos hemos encontrado. Ya he oído quejas de otros compañeros, pero como no nos sirve de nada y no depende de nosotros, debemos sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos", señaló. "La situación de LaLiga es esta, se cierra el mercado cuando llevas tres jornadas de competición. Habrá entradas, habrá salidas, gente que ya esté en otro club... Todos nos encontramos estas situaciones y hay que convivir con ellas", prosiguió.

Por último, Paco López aseguró que le da "la importancia justa al dibujo". "Lo más importante es el desarrollo, más allá del sistema inicial", dijo. "Somos un equipo más rico a nivel de conceptos tácticos si somos capaces de entender diferentes estructuras", concluyó.