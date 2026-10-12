Las Palmas despide a Rubén de la Barrera

Rubén de la Barrera - UD LAS PALMAS

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico gallego Rubén de la Barrera ha sido destituido este lunes como entrenador de la UD Las Palmas, después de que el equipo encajase este domingo una nueva derrota ante el RCD Mallorca (3-1) y enlazase cuatro jornadas seguidas sin ganar en LaLiga Hypermotion.

"Rubén de la Barrera no continuará en el banquillo de la UD Las Palmas", confirmó el club canario en un comunicado. "La UD Las Palmas agradece al técnico su dedicación y profesionalidad y le desea la mayor de las suertes, tanto a nivel personal como deportivo", añadió.

El preparador coruñés, de 41 años, llegó al club el pasado mes de junio para dirigir al primer equipo durante la temporada 2026-27. Ahora, pone fin a su etapa en el conjunto amarillo tras nueve jornadas en las que los canarios ha cosechado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, sumando 11 puntos que le mantienen con tres de renta sobre la zona de descenso.