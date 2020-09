'Partido a partido', la canción solidaria de Joaquín Sabina y Leiva sobre el Atlético de Madrid

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes Leiva y Joaquín Sabina han lanzado este viernes 'Partido a partido', un tema benéfico sobre el Atlético de Madrid, club del que ambos son simpatizantes, y cuyos beneficios irán destinados al proyecto solidario de la Fundación Atlético de Madrid en la Cañada Real Galiana (Madrid).

Con esta canción, los dos artistas colchoneros hacen así "un regalo" a su equipo, a su afición y "a todos los que tienen otra forma de entender la vida", y con el que todo lo que se recaude irá íntegro para el proyecto solidario en la Cañada Real Galiana.

Todo ello en un tema en el que viajan desde la nostalgia del desaparecido Estadio Vicente Calderón, "un socavón junto al Manzanares", hasta la alegría junto a la Fuente de Neptuno, "donde no cabe ninguno que no sepa soñar partido a partido".

"No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir", reza el estribillo de la canción, en la que se apela a, como decía Luis Aragonés, "ganar y ganar y volver a ganar".

El Atlético agradeció la generosidad de ambos. "Gracias, Leiva y Joaquín Sabina, por el regalazo en forma de canción que nos hacéis a todos en estos tiempos difíciles", apuntó el club, antes de explicar a qué irán destinados los beneficios del tema. "Se trabajará para la puesta en marcha de una escuela socio-deportiva de fútbol dirigida a menores de edad. El objetivo de este proyecto es promover la inclusión social, la igualdad de género, la convivencia y la lucha contra el racismo, a través del deporte en general y del fútbol en particular, como valores inherentes a la práctica deportiva", concluyó.