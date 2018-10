Pau Gasol aprueba el partido de LaLiga en EEUU: "Habría beneficio directo para todos"

Publicado 06/09/2018 13:26:49 CET

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los San Antonio Spurs Pau Gasol ha asegurado este jueves que jugar partidos de LaLiga Santander en Estados Unidos conllevaría un "beneficio directo" para la competición y sus clubes, recordando que los partidos de la NBA en Europa o México ya son un éxito.

"El mercado americano tiene mucha potencia, el fútbol está creciendo rápido, LaLiga también y tiene sentido si los clubes así lo entienden. Habría un beneficio directo para LaLiga y para los clubes. Es romper la tradición pero el mundo cada vez es más global", aseguró a los medios en Barcelona tras la presentación de su libro autobiográfico 'Bajo el Aro'.

Además, con su larga experiencia de 17 años jugando en Estados Unidos, cree que para LaLiga y sus clubes sería "todo positivo" a la hora de jugar en el país norteamericano. "Jugar partidos en tierras americanas me parece una idea interesante a valorar. La NBA lleva años haciendo partidos oficiales de temporada fuera, sea en México o en Londres, y no he escuchado ningún tipo de controversia porque es una estrategia de expansión", alegó.

El único punto de cierta polémica sería, en caso de que el partido exportado fuera el Girona-Barça como se especula, el momento de hacer sonar el himno español y el estadounidense. "Los himnos crearán más controversia aquí que allí, que es algo natural, es cultura y se ve de forma normal e importante. Aquí es distinto y hay que entenderlo y respetarlo", aportó.

Siguiendo el caso de que el Girona jugara contra el Barça, en Miami o en alguna otra ciudad de Estados Unidos, cree que los aficionados del Girona deberían mirar por el bien de su club y no por el interés propio, aunque cree que se les debería "compensar".

"No sé si se condiciona la competición, pero hay que mirar más allá de LaLiga y el deporte y de un partido puntual. Se podría compensar a esos aficionados, que quieren ver al Barça en casa, pero si hay charters para toda la afición pues adelante", manifestó.

"Sería positivo para ellos, también, para los clubes y LaLiga. Hay que tener una visión a largo plazo, hay pasos que rompen con la tradición que son importantes para el progreso", concluyó al respecto.