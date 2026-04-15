Pellegrini: "No creo que haya ningún bético descontento o desilusionado"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, en un partido. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró que, sin importar la situación deportiva, "siempre se necesita el apoyo" de la afición, "sobre todo en los momentos negativos" como puede estar atravesando su equipo, aunque no cree que "haya ningún bético descontento o desilusionado" antes de intentar clasificarse este jueves para las semifinales de la Liga Europa tras el 1-1 de la ida en Portugal ante el SC Braga.

"Podríamos venir de seis partidos ganados y necesitaríamos igual el apoyo de la afición, porque ha sido la base. No es un problema de resultados, el apoyo se necesita siempre, sobre todo en los momentos negativos. Tenemos que ganar en casa, clasificar y ver cómo rematamos la temporada", incidió Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante el dubitativo momento del conjunto verdiblanco, con sólo un triunfo en sus últimos diez partidos.

Para el encuentro, el chileno se espera un conjunto portugués fiel a su estilo de juego que ya demostró en la ida. "Es un equipo que tiene mucha posesión de balón, tenemos que tener intensidad si queremos disputar la posesión del balón y poder hacerle daños en defensa. Es un equipo técnicamente muy dotado con características claras de acuerdo a los jugadores que juegan y con una formación que también defiende una determinada manera. Así que tenemos que hacer un muy buen partido si queremos superarlos", afirmó.

"Tenemos más responsabilidad porque logramos un empate de visita que siempre es complicado sacar algo fuera, sobre todo en un partido que íbamos perdiendo 1-0 y uno nunca sabe si apurar para intentar empatar o evitar un 2-0. Así que conseguimos el objetivo que era intentar no perder allí, y ahora tenemos que intentar asegurarlo aquí en casa", comentó.

Y para ello apela a un Estadio de La Cartuja que espera llenar metiendo "65 o 66.000 personas sin ningún tipo de problema" en ambiente lleno de "euforia lógico cuando se tiene la posibilidad de definir en casa lo que es un paso a una semifinal de Europa League". "Los jugadores tienen que manejarlo dentro del campo, sobre todo esa motivación extra para no cometer errores puntuales que deciden el partido como penales innecesarios, tarjetas rojas, tarjetas amarillas que limitan el juego...", añadió.

"El aficionado está absolutamente contento. Estamos peleando el paso a la semifinal de la Liga Europa, no creo que haya ningún bético descontento o desilusionado, mucho menos cuando en la otra competición estamos en quinto lugar. Todo el mundo quiere ganar todos los partidos, pero no siempre es posible, mucho más cuando se juegan los jueves y los domingos", remarcó el 'Ingeniero'.

En el apartado de nombres propios, destacó el estado de forma de Antony, que "viene jugando desde hace tiempo con pubalgia", aunque el brasileño "lo va superando cada vez mejor". "Todo el mundo puede hacer un partido mejor o peor, el de él no fue de los mejores, la motivación de pasar a las semifinales es enorme y vamos a ver un gran Antony", apuntó del extremo.

Preguntado sobre la polémica por el encontronazo entre el 'Cucho' Hernández y Ez Abde en la ida por lanzar el penalti de la igualada, Pellegrini le restó importancia. "Designamos siempre a dos, un primer pateador y un segundo por si el primero ya hubiera sido cambiad. Lo designamos en cada uno de los partidos sabiendo quiénes son los jugadores que le pegan mejor", zanjó.

Finalmente, acerca del interés del Sporting de Portugal sobre Sergi Altimira, admitió que "son todo especulaciones y rumores que salen en la prensa". "No creo que corresponda analizarlo. Él demuestra su capacidad en el campo, no es el tema al que estemos dándole vueltas en la cabeza, ni con Altimira ni con ningún jugador. Estamos centrados en mañana y en el domingo", manifestó.