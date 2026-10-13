Pellegrini: "Tenemos la personalidad para salir a ganar ante cualquier rival"

Archivo - El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado este martes que su equipo afronta con "la máxima ambición" y la "personalidad" necesaria para "salir a ganar" el encuentro de la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones frente al FC Porto, que se disputa este miércoles a las 21.00 horas en el Estadio de La Cartuja, donde buscará sumar seis puntos de seis posibles en el torneo continental tras ganar al Lille (2-3) en la primera jornada.

El técnico chileno ha subrayado que el cuadro bético cuenta con la capacidad suficiente para superar a un rival "complicado" y con amplio bagaje en Europa. "Nos sentimos capaces de poder sumar los tres puntos. Este equipo tiene la personalidad para salir a buscar los partidos independientemente del rival que esté enfrente", ha afirmado el preparador en la rueda de prensa previa al partido.

"Por supuesto, nos sentimos capaces de poder sumar los tres puntos aquí en nuestro grupo mañana superando a un rival muy complicado. Pero lo tenemos que hacer no por lo que hemos hecho hacia atrás en estos partidos que hemos comenzado esta temporada, sino por tratar de hacer todo lo que hemos hecho en los partidos anteriores", ha añadido.

Para Pellegrini, su Betis es un equipo "comprometido con un funcionamiento" e "intenso". "Salimos a buscar a los rivales con personalidad. Mientras el grupo tenga ambición y los rendimientos individuales sigan altos, no tengo ninguna duda de que este equipo está funcionando y está capacitado para lograr cosas más importantes", ha afirmado.

En relación a los objetivos en la competición continental, Pellegrini ha remarcado la exigencia de la liguilla antes de analizar los cruces. "Lo hemos hablado muchas veces con los jugadores, el objetivo nuestro en esta Champions es clasificar, ya sea a dieciseisavos o a octavos de final, y luego seguir de acuerdo a lo que demostremos en el campo. Veo un plantel muy comprometido y convencido", ha aseverado, recordando que compiten en un grupo exigente con el Oporto puntero en Portugal, el Borussia Dortmund en Alemania, el Bayern Múnich o el Arsenal.

Sobre la atmósfera en La Cartuja, ha subrayado la trascendencia del choque. "Es un partido especial, un campeonato que el Betis solo ha jugado una vez en sus 120 años. Ese mismo ambiente la hinchada ya lo produce partido tras partido, venimos de meter a 64.000 personas ante Osasuna un día festivo", ha valorado.

Del Oporto ha señalado que es "un equipo grande acostumbrado a la Champions que va a salir a buscar el partido", al tiempo que ha rechazado relajaciones tras ganar en Francia: "El haber ganado en Lille no significa que mañana vayamos a ganar si no hacemos un muy buen partido, la presión por ganar es independiente de lo anterior".

Respecto al estado físico de la plantilla y los nombres propios, Pellegrini ha ratificado el retorno del extremo brasileño y la gestión de minutos del vestuario. "Antony va a estar en la lista de citados. Vamos a ver si comienza jugando o no, pero no tiene mayores problemas musculares y está en condiciones", ha confirmado.

Sobre Isco Alarcón, ha destacado su progresión tras una lesión "muy larga y de difícil recuperación", recalcando que le van a "seguir dosificando de la manera correcta". Igualmente, ha puesto en valor el rendimiento del delantero Troy Parrott y la irrupción del canterano Morante junto a jóvenes como Jesús Rodríguez o Santiago: "Ese compromiso de plantel es fundamental para conseguir los logros, independiente de los nombres. Los jóvenes van mejorando día tras día al entrenar con futbolistas de trayectoria como Marc, Isco o Lo Celso".

Por último, cuestionado por su momento personal a sus 73 años y su histórica eliminación europea con el Málaga, Pellegrini ha reivindicado su exigencia diaria. "Muchos me dicen que ya hice una carrera y que tengo 73 años, pero no vivo de los recuerdos ni sé lo que he hecho hacia atrás, sino lo que quiero hacer para adelante. Mi exigencia personal se la trato de transmitir a los jugadores día tras día", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que aquel Málaga de 2013 que él dirigía "demostró que un grupo comprometido puede llegar lejos" y ha valorado la llegada de la tecnología: "El VAR ha mejorado muchísimo el fútbol, un fuera de juego con cinco o seis jugadores como el que sufrimos allí ya no tiene ninguna posibilidad de suceder".

MARC BARTRA: "ES UN PRIVILEGIO Y UNA RESPONSABILIDAD QUE ME ENCANTA"

Por su parte, el defensa central Marc Bartra ha asegurado que disputar la máxima competición continental con la camiseta verdiblanca supone "un privilegio total" después de haberla jugado con el FC Barcelona o el Borussia Dortmund. "Hacerlo con el Betis tras tantos años de crecimiento hace que tengas un sentimiento de pertenencia muy bonito. Esa responsabilidad me encanta y vivirlo ahora con esta plenitud es algo muy hermoso", ha enfatizado el zaguero catalán.

En cuanto al papel de los veteranos ante los más jóvenes, Bartra ha considerado que "el mejor ejemplo es hacer lo que toca en cada momento", advirtiendo de la peligrosidad del cuadro portugués: "Es un equipo que con balón está acostumbrado a atacar con jugadores de mucha calidad y desequilibrio, nos va a exigir nuestra mejor versión".

Cuestionado sobre la finalización de su contrato, ha evitado especulaciones señalando que se encuentra "muy centrado en el presente, en rendir y en servir al equipo". Asimismo, el capitán verdiblanco ha elogiado la figura de Manuel Pellegrini, con quien coincide como el técnico que más veces le ha dirigido en su carrera.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Nos ha hecho crecer en mentalidad, nos inyectó esa mentalidad ganadora y nos transmite tranquilidad tanto en la victoria como en los momentos complicados", ha concluido, recordando la ilusión de la afición hispalense: "Tenía catorce años cuando el Betis jugó Champions y es un privilegio que muchos niños lo vayan a ver ahora por primera vez".