Pep Guardiola: "Lamine Yamal está en el mejor sitio para crecer"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal está en "el mejor sitio" posible para poder "crecer" y llegar a su máximo potencial, además de celebrar su renovación como 'culer' en un proyecto de Flick al que le ve futuro, mientras que se mostró indeciso sobre el novedoso Mundial de Clubes.

"No tengo ni idea sobre si jugará centrado o no, en la banda también es muy desequilibrante. Dejemos que haga su carrera y después veremos si se le puede comparar con el más grande (Messi). Está en el mejor sitio del mundo para poder crecer", aseguró Guardiola, cara visible del torneo benéfico de golf 'Legends Trophy', que se celebra este lunes y martes en el PGA Catalunya, y que reúne en su séptima edición a exjugadores de fútbol.

Según Guardiola, los matices del entrenador blaugrana, Hansi Flick, pueden ser un plus añadido al crecimiento de Lamine. "Con los matices Flick ha demostrado que es muy brillante. Todo apunta que, si no tiene lesiones, tendrá una carrera muy buena por la cantidad de talento que tiene", manifestó.

"Es muy bueno", aseguró sobre el extremo. "En el partido contra el Inter todos le pasaban la pelota. Es sorprendente lo que hace con diecisiete años. Como dijo Hansi, ojalá siga trabajando. Es evidente que es el mejor sitio donde puede estar. Como socio del Barça estoy feliz", se sinceró.

De ahí que sitúe a Lamine Yamal como aspirante al Balón de Oro. "Evidentemente puede ser candidato, como Dembélé. Siempre se da a quien lo merece. Que pueda estar nominado con diecisiete años está muy bien", opinó. Y también cree que se merece la renovación recién firmada. "Si le pagan eso es porque se lo merece. Está rodeado de la gente adecuada. está formándose. A Messi eso le afectó cero. Si los clubes pagan, es porque los jugadores se lo merecen. Estoy contento de que pueda seguir", concluyó.

En cuanto a Hansi Flick y su Barça, se añade a la "sensación general" de que ha sido un año "extraordinario". "Han sido unos resultados casi perfectos. Ojalá el bloque joven que tienen puedan hacer disfrutar muchos años", apuntó.

De cara al futuro y al mercado de fichajes, sin mojarse mucho sí reconoció que Joan Garcia es un gran portero. "Me parece que será un portero muy bueno. Si nos interesa o no... Parece que al City nos interesan 500 jugadores cada ventana. Hay algún perico en este torneo que me dice que es un portero extraordinario. Y las referencias que tenemos nos dicen que está muy bien", comentó.

De cara al próximo Mundial de Clubes, cree que será una "novedad" para todos. "Hay poco descanso. Vamos a ver cómo llegamos, si están todos en condiciones. Queremos hacer un gran torneo, pensando que puede ser una pretemporada. Hay que hacer un buen grupo, está muy bien poder ir al Mundial", señaló.

También comentó la actualidad del Real Madrid y, en concreto, la llegada de Xabi Alonso al banquillo en sustitución de Carlo Ancelotti. "Ha demostrado con el Leverkusen lo que es. Hizo un año imbatido. Ya conoce la casa, conoce el Real Madrid y ese es el gran punto. Entiendo que está ilusionado, le deseo que le vaya muy bien. Expectante sobre cómo le va. Hablamos a menudo y espero que le vaya bien", le deseó.

En cuanto a la victoria del PSG de Luis Enrique en la 'Champions', comentó que lo hicieron "bastante bien". "Todos los que somos amigos de Luis nos alegramos mucho. Se lo merece y es un entrenador fantástico. Me dio la sensación de poderío. Ha tenido que eliminar a Liverpool y Arsenal. En la final se vio. Llegaron todos bien, sin lesionados y en forma. Nos alegramos mucho y hay que darle la enhorabuena", felicitó al asturiano.