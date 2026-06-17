Pere Romeu renueva con el Barça Femení hasta 2028

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, levanta la Champions en Oslo (Noruega) - Ane Frosaker / Zuma Press / Europa Press / Contact

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha renovado en el cargo con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2028, prolongando así dos temporadas más el vínculo del técnico catalán tras un ciclo marcado por los títulos, ocho de nueve posibles incluida la última 'Champions', y la continuidad del modelo deportivo.

"El FC Barcelona y Pere Romeu, entrenador del primer equipo de fútbol femenino, han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028", informó el club blaugrana en un comunicado.

En el mismo avanzó además que el acto oficial de firma tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente blaugrana, Rafael Yuste, y que posteriormente el técnico comparecerá ante los medios para comentar su renovación.

La continuidad de Romeu llega después de dos campañas al frente del equipo 'culer', en las que el equipo ha mantenido su dominio competitivo y ha levantado ocho de los nueve títulos disputados, entre ellos la cuarta Liga de Campeones Femenina de la historia del club.

Más allá de los resultados, el Barça destacó la apuesta del entrenador por consolidar la identidad futbolística del equipo y mantener la conexión con el fútbol formativo, dando continuidad al modelo de juego del club e impulsando el protagonismo del talento surgido de La Masia.

Romeu, que era asistente de su predecesor Jonatan Giráldez --ahora en el OL Lyonnes y al que por cosas del destino ganó en la final de la última 'Champions'-- asumió el liderazgo del banquillo azulgrana con el reto de mantener el nivel competitivo de uno de los proyectos más exitosos del fútbol europeo y, bajo su dirección, el equipo ha seguido ampliando su palmarés y sosteniendo su presencia entre las grandes referencias continentales.

Con esta renovación, el FC Barcelona refuerza la estabilidad del proyecto del primer equipo femenino y apuesta por dar continuidad a una etapa que el propio club define como marcada por los éxitos y por la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel en todas las competiciones. Eso sí, Pere Romeu deberá afrontar bajas de peso, con la salida de la gran capitana Alexia Putellas, además de Mapi León, Ona Batlle o Txell Font.