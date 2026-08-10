Pere Romeu: "Este 'stage' en Andorra nos ha ido muy bien para asentar las bases tácticas"

El presidente del FC Andorra, Gerard Piqué, charla con el entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, en Andorra - FCB

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, valoró positivamente la estancia de cinco días del equipo en Andorra, donde las blaugranas han podido avanzar en la preparación de la temporada y "asentar bases tácticas" antes de afrontar este miércoles su primer amistoso de pretemporada contra el Montpellier en el Estadi Johan Cruyff.

"Este 'stage' de pretemporada ha ido muy bien, hemos estado muy a gusto. El clima nos ha favorecido mucho, sobre todo a nivel de temperatura", explicó Romeu a los medios oficiales del club, antes de agradecer tanto al Principat como al FC Andorra la acogida durante estos días.

El técnico destacó también las buenas condiciones de trabajo encontradas en Andorra. "Hemos estado superbien aquí, las instalaciones son estupendas, hemos podido trabajar muy bien en el gimnasio, en el hotel hemos estado muy a gusto. Estamos superagradecidos a Andorra como país y a Andorra como club por poder darnos esta oportunidad de entrenar aquí y esperamos que tengamos más oportunidades", señaló.

Romeu también agradeció la respuesta de los aficionados durante el entrenamiento a puerta abierta del pasado jueves. "Sé que avisamos con poco margen de que el entrenamiento sería abierto y, aun así, vinieron muchos aficionados, creo que 500 o 600. Pudimos ver el entrenamiento, pudieron ver un día a día de lo que es el campo con las jugadoras, con el staff, así que estamos superagradecidos también porque haya podido venir tanta gente", apuntó.

El entrenador explicó que el equipo ha podido completar una pretemporada progresiva después de que las futbolistas hayan disfrutado este verano de un periodo de vacaciones más amplio que en años anteriores. "Ha sido un verano donde han tenido bastantes vacaciones, la gente ha venido descansada, aunque durante las vacaciones se han ido entrenando por su cuenta y la gente ha llegado bastante bien", comentó.

"Hemos hecho una pretemporada bastante progresiva, hemos ido introduciendo especificidad a medida que avanzaban las sesiones y ahora tengo que reconocer que este estadio de Andorra nos ha ido muy, muy bien para asentar bases tácticas, asentar bases de cómo queremos jugar", añadió.

Sobre las nuevas incorporaciones, Romeu valoró positivamente su adaptación y destacó el trabajo específico que están realizando las nuevas guardametas. "Poco a poco. Evidentemente, tenemos dos incorporaciones en la portería, que están trabajando, se van introduciendo poco a poco en el grupo y vamos viendo cosas que nos están gustando mucho", explicó.

También destacó las posibilidades que ofrecen las nuevas defensas. "Tanto Martina (Fernández) como Rene (van Asten), en las posiciones de la línea defensiva, nos darán mucha agresividad, mucha contundencia, fuerza en esos duelos defensivos. Están creciendo mucho también a nivel de qué queremos y cómo queremos jugar, cómo queremos atacar", indicó.

Sobre la brasileña Kerolin Nicoli, última incorporación al grupo, Romeu destacó que ya ha completado una sesión de entrenamiento. "Hoy nos ha hecho una buena sesión completa de entrenamiento. Nos dará velocidad, nos dará desequilibrio, duelo ofensivo, agresividad defensiva. También la hemos visto correr con mucha, mucha energía en la presión", valoró. "Así que bien, pinta bien estas jugadoras que nos han venido", añadió el técnico.

El primer examen de la pretemporada llegará este miércoles ante el Montpellier, un encuentro que Romeu concibe principalmente como una oportunidad para acumular minutos y comenzar a trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante estas semanas.

"El objetivo del partido del miércoles es jugar, coger rodaje, coger minutaje, ir viendo qué tal nos relacionamos dentro del campo. Que la gente pueda hacer 45 minutos o incluso alguna cosa más", explicó.

En este sentido, matizó que algunas futbolistas podrían superar los 45 minutos en función de sus resultados físicos. "Los resultados físicos de algunas jugadoras quizá son muy óptimos y pueden hacer algo más de 45 minutos, pero la idea de este primer partido contra el Montpellier es jugar, coger rodaje, coger minutaje, ir viendo qué tal nos relacionamos dentro del campo", insistió.