Piqué: "Me siento bien, fuerte, y espero volver pronto"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha manifestado que está "muy bien y fuerte" de su lesión de rodilla, que sufrió el 21 de noviembre, y espera estar "pronto" de vuelta aunque reconoce que debe esperar a cumplir todos los plazos.

"Me encuentro bien, pero tenemos que esperar a los próximos pasos para saber si la rodilla está estable o no. Por ahora me siento muy bien, fuerte, y espero volver pronto", manifestó el central catalán a los medios.

Tras evitar pasar por quirófano, Piqué está siguiendo un tratamiento conservador y específico para recuperarse de un esguince de tercer grado en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Por otro lado, valoró el cruce de octavos de final de la 'Champions' ante el PSG de Neymar o Rafinha. "Será muy dura, conozco bien a Neymar. La eliminatoria será dentro de dos meses y pueden pasar cosas, pero lo importante es que será un gran espectáculo para el espectador", aportó.

"Son dos de los jugadores que me interesan en el juego, porque son jugadores que tienen un gran futuro", comentó sobre Ronald Araujo y Óscar Mingueza, dos centrales jóvenes del filial blaugrana que están ocupando, sobre todo Mingueza, el hueco dejado por su lesión.

Piqué hizo estas declaraciones en un acto de su empresa Kosmos, que apuesta por el negocio del fútbol fantasy a través de su participación como inversor en la empresa Sorare, tras cerrar una operación de ampliación de capital de tres millones de euros.