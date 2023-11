Piqué: "Xavi es el indicado para darle la vuelta al Barça"

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que Xavi Hernández es el entrenador "indicado" para lograr que el Barça vuelva a jugar bien y vuelva a ganar, pese al mal momento por el que pasa su exequipo y sus excompañeros, con victoria sufrida y no merecida ante la Real Sociedad y derrota europea ante el Shakhtar Donetsk que vuelve a complicar una fase de grupos de la 'Champions', tras dos fiascos consecutivos.

"En todos los proyectos debe haber paciencia. Y mientras haya soluciones, es necesario tener paciencia. Xavi es de la casa, lleva muchos años ahí, ha mamado la manera de jugar y ahora mismo no hay nadie mejor para dar una vuelta a esto y volver a jugar bien. Creo que es el indicado", aseguró en 'El món a RAC1'.

Piqué recordó que en el Barça no vale "con sólo ganar". "Se debe jugar bien. Es nuestra forma de ver el fútbol y nuestra cultura, y debe seguir siendo así, pero esto hace que haya una presión extra sobre el entrenador y sobre los jugadores", recordó y lamentó.

"No he hablado con Xavi desde que me fui. Sólo el día de la celebración de LaLiga, que me comentó si quería ir y le dije que no", reconoció el ahora presidente de la Kings League, fenómeno de masas en las redes sociales.

A nivel personal, aseguró que echa "muchísimo" de menos la competición y el vestuario. "Llevo un año sin hacer deporte. Echo de menos a los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir por ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión [de retirarse] y de cómo sucedió todo", se sinceró.

Por otro lado, sobre el 'caso Negreira', aseguró que es "acojonante" que se diga que el mejor Barça de la historia ganaba por los árbitros. "Fuimos infinitamente superiores, ganábamos de paliza, y se está tergiversando la historia", lamentó.

En cuanto al Real Madrid, reconoció que han ganado 14 Ligas de Campeones pero comentó que el Barça, cuando gana, lo hace dejando huella. "Ellos han ganado 13 o 14 'Champions', pero cuando nosotros ganamos es recordado para siempre. La última 'Champions' que ellos ganaron fue un milagro, porque no fueron superiores en ninguna eliminatoria ni en la final, y nunca será recordada", valoró.

En cuanto a su Andorra CF, en LaLiga Hypermotion pero sin estadio para la próxima temporada, cree que llegarán finalmente a un acuerdo con el Govern andorrano para seguir en el Estadi Nacional. "Acabaremos llegando a un acuerdo. Las cosas cambian, y acabaremos encontrando una solución, porque no tenía sentido ni irse de Andorra ni cambiar el nombre del club. Ahora ya no nos lo planteamos", reconoció.