Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 23 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados a través de la empresa 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), habría mantenido el control de los derechos comerciales del Mundial durante un máximo de 96 años, según informaciones publicadas este lunes.

Los planes de la 'FFE' salieron a la luz por primera vez en un reportaje de 'The Times' el pasado 28 de julio e Infantino se vio obligado a abandonar la idea -en virtud de la cual los inversores privados habrían tenido una participación minoritaria en la empresa- el 1 de agosto, después de que tres confederaciones continentales la rechazaran.

La FIFA confirmó en el mes de julio que el líder del grupo de inversores privados iba a ser 'Thrive Capital', fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este lunes, el 'New York Post' y 'The Guardian' informaron sobre lo que, según indicaron, eran archivos filtrados relacionados con la FFE, y afirmaron que estos revelaban que la empresa se haría con todos los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA para su explotación comercial durante los próximos 96 años.

La duración del contrato sería renovable hasta un máximo de 96 años, según informó 'The Guardian', mientras que el 'New York Post' señaló que solo un incumplimiento grave del contrato por parte de FFE podría rescindirlo.

Ambos medios afirmaron que los documentos que habían obtenido detallaban un fondo de bonificaciones para la nueva empresa que se repartiría entre su dirección, y que podría haber supuesto un pago de 50 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares añadidos a la valoración inicial de la empresa, fijada en 20.000 millones de dólares. Los dos medios informaron de que sería el propio Infantino el que presidiría su Consejo de Administración.

"La FIFA ha afirmado en todo momento que la propuesta de FIFA Forward Enterprise habría estado sujeta a la aprobación de las federaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA. Para evitar cualquier duda, cualquier posible plan de incentivos para la dirección estaba destinado exclusivamente a los miembros de la dirección de la FFE, de la que los dirigentes de la FIFA no habrían podido formar parte. Esto es habitual en las estructuras propuestas de esta naturaleza", indicó un portavoz del ente rector del fútbol mundial.

Esta fuente subrayó que "los dirigentes de la FIFA solo habrían desempeñado funciones de liderazgo en el Consejo de Administración, lo que no habría supuesto ninguna remuneración adicional". "La remuneración del presidente de la FIFA la fija el subcomité independiente de remuneraciones", aclaró.

"La FIFA tiene la intención de responder a las preguntas formuladas por los miembros de su Consejo y no tiene intención alguna de violar la confidencialidad haciendo declaraciones primero a los medios de comunicación", sentenció este portavoz del organismo.

En este sentido, la FIFA ha invitado a los miembros de su Consejo a consultar los documentos relacionados con FFE en su sede de Zúrich. La vicepresidenta de la Federación Inglesa y de la FIFA, Debbie Hewitt, tiene la intención de aceptar la invitación, pero tanto ella como otros miembros europeos del Consejo están solicitando aclaraciones sobre qué documentos estarán disponibles, cuáles serán los protocolos de revisión y cuáles podrían ser los términos de cualquier acuerdo de confidencialidad.

La UEFA también está solicitando la divulgación de documentos de la FIFA, 'Thrive' y 'JP Morgan' -el banco que asesoró en la operación- mediante solicitudes presentadas ante los tribunales estadounidenses. El organismo que preside Aleksander Ceferin y que ha presentado al francés Philippe Diallo como candidato a presidir la FIFA afirma que esto se hace con vistas a una posible acción penal en Suiza.