Pochettino deja la selección de Estados Unidos y firma con el Manchester United

Archivo - El entrenador Mauricio Pochettino, en una rueda de prensa como seleccionador de Estados Unidos. - Taylor Nickerson / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Mauricio Pochettino, hasta ahora seleccionador nacional de Estados Unidos, será el entrenador del Manchester United a partir del próximo miércoles, una vez finalizado el parón internacional y tras la destitución de Michael Carrick.

"El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden libres una vez concluidas sus responsabilidades con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos", desveló el club inglés, que habría llegado a un acuerdo por dos temporadas y media, hasta 2029, según informó la Press Association.

El Manchester United anunció este jueves la destitución de Michael Carrick como entrenador después de firmar "un comienzo de temporada decepcionante", en el que ha llevado a los 'Diablos Rojos' a los puestos de descenso, con ocho puntos en los diez primeros partidos, e informó decidirá el sustituto próximamente.

Y el club se decanta por Mauricio Pochettino, ex entrenador de equipos como RCD Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain o Chelsea, antes de firmar en septiembre de 2024 por el combinado nacional masculino de Estados Unidos, con la que alcanzó los octavos de final del último Mundial.

El united incorpora a un técnico "conocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad" y "su dedicación a la construcción de equipos sólidos y cohesionados". Pochettino comenzó su carrera como entrenador en el Espanyol en 2009, antes de fichar por el Southampton y lograr en 2014 el récord de puntos del club en la Premier League.

Durante cinco temporadas completas en el Tottenham, consolidó al club como un habitual en la Liga de Campeones, asegurando la clasificación durante cuatro temporadas consecutivas y llevando al club a su primera final en la competición en 2019. En 2021, fichó por el PSG, donde ganó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa, antes de incorporarse al Chelsea en 2023.

El propio Pochettino se despidió de la selección estadounidense con una carta publicada en redes sociales. "La oportunidad de representar a Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos profundamente agradecidos con los jugadores por su compromiso, con la afición, por su confianza, y con la Federación, por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico y por crear oportunidades para influir en la cultura del fútbol en este gran país", escribió.

"Existe un talento extraordinario en el grupo de jugadores de Estados Unidos, desde las categorías juveniles hasta la selección absoluta; esa es una de las razones por las que tenemos tanta confianza en el futuro del fútbol estadounidense. Siempre ocuparán un lugar especial en nuestros corazones, y seguiremos apoyando a los equipos cada vez que salgan al terreno de juego", concluyó el texto.