Scaloni renueva al frente de Argentina hasta 2030

Archivo - Lionel Scaloni - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Lionel Scaloni renovó su contrato al frente de la selección absoluta de Argentina hasta después del Mundial 2030, compromiso de seguir al frente de la 'albiceleste' después de las dudas que sembró tras el torneo de este verano.

"El entrenador de la selección argentina, multicampeón y líder de una filosofía que abraza a todo el pueblo futbolero, ha confirmado, a través del anuncio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, su continuidad al frente del equipo nacional", anunció la AFA en un comunicado.

Scaloni se hizo cargo de Argentina en 2018, sucediendo a Jorge Sampaoli, y ha sido artífice de una etapa gloriosa, levantando a la 'albiceleste' bajo los galones de Lionel Messi, hasta la consecución de cuatro títulos en estos años: Mundial 2022, Copas América 2021 y 2024 y Finalissima 2022.

Argentina alcanzó la final de la Copa del Mundo de este verano 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, y perdió la defensa del título contra España. Scaloni mostró sus dudas sobre su continuidad, pero desde AFA dejaron claro que su objetivo era convencer al técnico para que no se detuviera la 'Scaloneta'.

Tras la retirada de Messi, Scaloni, de 48 años, asume un nuevo reto de mantener el nivel de exigencia y la presencia en rondas finales en los siguientes torneos, con un nuevo ciclo hasta el Mundial 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos.