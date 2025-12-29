El portero Álvaro Fernández se desvincula del Sevilla

Archivo - El portero español Álvaro Fernández, del Sevilla FC, en un calentamiento antes de enfrentarse al RC Celta.
Archivo - El portero español Álvaro Fernández, del Sevilla FC, en un calentamiento antes de enfrentarse al RC Celta. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 16:10
   MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El portero español Álvaro Fernández Llorente 'Ferllo' llegó a un acuerdo "satisfactorio" con el Sevilla FC para su desvinculación como jugador sevillista, pese a tener contrato hasta junio de 2027, según un comunicado emitido este lunes.

   "El Sevilla FC y Álvaro Ferllo han llegado a un acuerdo satisfactorio para la desvinculación del portero como jugador del primer equipo", anunció la entidad sobre el guardameta, que llegó a la disciplina hispalense en el verano de 2024.

   'Ferllo' ha disputado un total de 11 encuentros con la elástica sevillista, 9 de LaLiga EA Sports y 2 de la Copa del Rey, y ahora queda libre para firmar con otro equipo. "El club desea al cancerbero riojano la mejor de las suertes en el futuro", concluyó el comunicado.

