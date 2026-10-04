Portugal logra los cuartos sin Cristiano y la 'Oranje' de Xavi ya es líder

Países Bajos - Serbia. Liga de Naciones - Toin Damen / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal se clasificó de manera matemática para los cuartos de final de la Liga de Naciones este domingo al vencer (2-1) a Noruega en la cuarta jornada, mientras que Países Bajos superó (2-1) a Serbia y Alemania no pudo con Grecia (0-0).

Los de Jorge Jesus, en la semana del terremoto Cristiano Ronaldo tras la salida de la convocatoria de la estrella lusa, cumplieron ante su público en el Estádio do Dragão a pesar de que Kristoffer Ajer desató el runrún con el 0-1. El equipo local volvió a convencer en una notable remontada, donde lucieron sus figuras sin CR7.

El golazo de Ajer lo respondió Cancelo con otro, sendos golpeos de mucha calidad, y en el segundo tiempo, en el 79', Vitinha y Joao Félix crearon la jugada del 2-1 de la Gonçalo Ramos, poco después de la lesión de Erling Haaland en Noruega. El equipo nórdico, en riesgo de perder la categoría con tres puntos, aún metió algo de miedo al jugar con uno más por dos amarillas a Francisco Conceicao.

Portugal se aseguró así su presencia en cuartos de final en la quinta edición de la Liga de Naciones, en busca de su tercer título como gran objetivo después de su discreto Mundial. El 12 de 12 de los lusos en el Grupo 4 lo sigue una Dinamarca con 6 puntos que superó 0-1 a Gales (3) con gol de penalti de Rasmus Hojlund.

En Eindhoven, el equipo neerlandés se mantuvo invicto y esta vez con los tres puntos para liderar el Grupo 2 con ocho puntos, por los ocho también de Grecia y cinco de una Alemania que se complica. La 'Oranje' del técnico español Xavi Hernández se impuso al colista con los goles de Teun Koopmeiners y Joshua Zirkzee.

Mientras, la Alemania de Jürgen Klopp no pudo con la revelación griega, y completó la primera concentración con el técnico ex del Liverpool con solo una victoria. En Salónica, la 'Mannschaft' generó mucha sensación de peligro y muchos disparos, aunque en ocasiones reales no fue mejor que una Grecia que se defendió bien y que podría ganarse el billete con el próximo duelo directo ante Países Bajos.