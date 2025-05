Postecoglou: "Independientemente de lo que pase en la final, no soy un payaso"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, ha comentado este martes que, "independientemente de lo que pase" en la final de la Europa League contra el Manchester United, él "no" es "un payaso" pese a la mala temporada 2024/25 que en general ha realizado su equipo, si bien está a las puertas de conquistar un título europeo después de 41 años.

"Independientemente de lo que pase mañana, no soy un payaso y nunca lo seré, amigo", respondió Postecoglou a un periodista en la sala de prensa del Estadio de San Mamés (Bilbao). "Y deberías estar muy decepcionado de usar esa terminología para alguien que durante 26 años y sin el favor de nadie se ha ganado la vida hasta llegar a liderar un club en una gran competición europea, y para que sugieras que de alguna manera nuestro fracaso significa que soy un payaso. No sé muy bien cómo responder a esa pregunta", se enzarzó el entrenador australiano.

"Desde mi perspectiva, los desafíos de los últimos dos años me han dirigido hacia llegar al club con objetivos bastante claros sobre cuáles eran las prioridades asumiendo el control. Me he esforzado al máximo para ceñirme a ese proceso: llevar al club a una posición donde pueda luchar por trofeos y, al mismo tiempo, rejuvenecer la plantilla y cambiar el estilo de juego. Ha sido una tarea justa y, aparte de eso, ha habido muchos desafíos por el camino. Pero supongo que con un partido tan importante mañana tengo la oportunidad de cumplir al menos con la tarea principal que me asignaron: traer trofeos al club", argumentó.

En este sentido, describió como "un gran premio" el billete que se reserva al campeón de este torneo para disputar la Champions League 2025/26. "Sabemos lo importante que es clasificarse para la Champions, lo que significa para cualquier club. Tienes los beneficios obvios, pero también la oportunidad de jugar contra los mejores del continente. Pero el club ya ha estado en la Champions y lleva mucho tiempo sin ganar un trofeo, así que eso es lo más importante", matizó al respecto.

Luego habló sobre si le genera más confianza o presión haber vencido al Manchester United en sus tres últimos enfrentamientos. "Ninguna de las dos porque es una final y sabes que ese tipo de cosas no importan. Es decir, si hubiéramos perdido los tres partidos, tu pregunta probablemente sería: ¿sientes presión porque no puedes ganarles? Lo que sí sé es que he estado en esa situación varias veces en mi carrera en partidos importantes", rebatió Postecoglou durante su rueda de prensa.

"Incluso tu estado de forma al llegar, incluso si estás en un estado de forma terrible y ha habido muchas competiciones en las que juegas, no importa eso. Lo que importa es cómo los jugadores afrontan la ocasión y cómo la gestionan entendiendo la importancia del partido. Desde ambos clubes, simplemente no se sabe cómo reaccionarán los jugadores a una ocasión tan importante. Mi papel en eso es intentar preparar a los jugadores lo mejor posible y también prepararlos para que el Manchester United esté en su mejor momento. Para eso hay que prepararse", aseveró.

"Y si te preparas así y sales a jugar al máximo de tu potencial, te das una oportunidad. Pero no creo que importe mucho lo que hayas hecho antes contra cualquier rival en partidos importantes. Quizás en la Liga sea un poco diferente, pero creo que en una final importante todo se decide el día del partido", insistió el entrenador de los 'spurs'.

Respecto a su futuro en el banquillo del Tottenham a rebufo de esta final, mostró calma. "En realidad, no importa. No importa porque la realidad es que la oportunidad es la misma para mí y, más importante, para el club. Ya lo he dicho antes: lo que suceda después de mañana es irrelevante si piensas en la oportunidad que existe ahora mismo, que es brindar algo especial para este club, para la afición y para todos los que han trabajado tan duro, no solo este año, sino durante los últimos 15 o 16 años, por un trofeo y 41 años por un trofeo europeo", indicó.

"Creo que si me preocupara mi permanencia en este club, sería justo decir que no estaríamos en esta situación porque no me habría distraído desde hace ya mucho tiempo. Soy bastante bueno asegurándome de que todo mi enfoque esté en darle a este club la mejor oportunidad que ha tenido en mucho tiempo para hacer algo especial, y que luego pase lo que tenga que pasar. Me siento muy muy cómodo y seguiré intentando ganar trofeos donde quiera que esté", auguró Postecoglou finalmente.