El presidente Gravina y Buffon dimiten en la Federación italiana

Archivo - Gennaro Gattuso, Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon - Domenico Cippitelli / LiveMedia / AFP7 / Europa Pr

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, y el líder de la delegación de fútbol, Gianluigi Buffon, anunciaron este jueves su dimisión, dos días después de que la selección absoluta masculina se quedara sin el Mundial 2026.

Gravina expuso su decisión de renunciar al cargo en la reunión celebrada este jueves en la sede de la Federación en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes de la Lega Calcio Serie A, la Lega B, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, la Asociación Italiana de Futbolistas y la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol que había renunciado al cargo que ocupaba en febrero de 2025 y que había convocado la Asamblea Extraordinaria Electiva de la FIGC para el 22 de junio en Roma.

Poco después, el jefe de la delegación de la selección italiana, Buffon, aprovechó el anuncio de su presidente para anunciar su misma decisión, que había tomado con el final del partido contra Bosnia que les costó otra ausencia en un Mundial. "Presentar mi renuncia un minuto después de que terminara el partido contra Bosnia fue un acto impulsivo, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas y el dolor que siento en el corazón, un dolor que sé que comparto con todos ustedes", escribió.

"Me pidieron que esperara para que todos pudieran hacer las reflexiones adecuadas. Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado, me siento libre para hacer lo que considero un acto responsable", añade el exportero, quien considera que el trabajo, "en poco tiempo se hizo" pero que "el objetivo principal era llevar a Italia de regreso a la Copa del Mundo".

"No lo hemos conseguido", añade un Buffon que destaca su trabajo por "replantear la forma en que se entrena a los jóvenes talentos de la futura selección nacional absoluta". "Solicité y obtuve la inclusión de algunas figuras clave y con amplia experiencia, quienes, junto con las habilidades existentes, están impulsando estos cambios necesarios con una visión a mediano y largo plazo", termina otra 'víctima' del terremoto italiano de quedarse sin el tercer Mundial consecutivo.