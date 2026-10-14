El primer ministro británico niega haber tratado con el presidente del City los cargos por incumplir reglas financieras

El primer ministro británico, Andy Burnham, sale de Downing Street. - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

LONDRES, 14 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, que fue alcalde de Mánchester de 2017 a 2026, ha afirmado que los propietarios y directivos del Manchester City no le mencionaron los cargos contra el club por incumplimiento de las normas financieras de la Premier League cuando se reunió con ellos.

El Manchester City fue declarado culpable de todos los cargos por infringir las normas financieras de la Premier League y de "la mayoría de los cargos" relacionados con la falta de cooperación en la investigación de la liga inglesa.

Este lunes se reveló que Burnham mantuvo una reunión formal con el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, en una cumbre de inversión en 2021. El diputado conservador Jerome Mayhew preguntó a Burnham sobre estas reuniones durante el turno de preguntas al primer ministro este miércoles en el Parlamento.

"El primer ministro se considera a sí mismo un hombre sincero. ¿Podría decir, pues, a la Cámara si alguna persona relacionada con la gestión del Manchester City Football Club le planteó a él o a algún miembro de su equipo los cargos a los que se enfrentaban -y por los que ahora han sido declarados culpables?", preguntó Mayhew.

Y Burnham fue claro: "No me plantearon esas cuestiones. Por eso solicité a la Autoridad Combinada del Gran Mánchester (GMCA), en respuesta a una petición del líder de la oposición y de otras personas, que elaborara una declaración completa sobre mis principales contactos con los propietarios del Manchester City Football Club", expresó el primer ministro.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, le acusó posteriormente de "meterse a trompicones en una polémica aún en curso sobre el Manchester City". "No creo que su respuesta, cuidadosamente redactada, vaya a ser suficiente. No parece que este asunto vaya a desaparecer. ¿Nunca se cansa de meter la pata?", criticó.

A principios de esta semana, la autoridad combinada hizo públicos los detalles de los contactos del primer ministro con el club y con sus propietarios de Abu Dabi durante su etapa como alcalde del Gran Mánchester. Burnham dijo a los diputados que "todas" sus relaciones con los dueños de la entidad se harían públicas.

En octubre de 2021, Andy Burnham, mantuvo una reunión formal con Khaldoon Al Mubarak en la Cumbre Mundial de Inversión del Gobierno del Reino Unido, organizada por el Ministerio de Comercio Internacional. "En su calidad de alcalde, fue invitado por el City a algunos partidos en casa en contadas ocasiones, entre ellas su asistencia al partido homenaje a Vincent Kompany en septiembre de 2019, donde se encontró con el presidente de manera informal en las gradas", relató un portavoz de la GMCA.

"Todo ello se ha declarado siguiendo el procedimiento habitual. Asimismo, durante su mandato como alcalde, representantes de clubes deportivos del Gran Mánchester solían acompañar a delegaciones empresariales en el marco de las visitas internacionales del alcalde. Entre ellos se encontraban representantes del Manchester United, el Lancashire Cricket Club y personal del City", zanjaron.