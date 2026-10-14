El PSG deja clara su condición de campeón en el Etihad

Maghnes Akliouche celebra su gol en el Manchester City-PSG de la Liga de Campeones 26-27 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain francés se llevó este miércoles con mucha autoridad el gran partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga del Campeones 2026-2027, el que le medía a domicilio a un Manchester City inglés al que goleó con bastante solvencia por 2-4 en un espectacular choque, mientras que Aston Villa, Liverpool FC y Stuttgart también sumaron sus segundos triunfos en la liguilla.

Muchas de las miradas de la noche europea estaban en el Etihad Stadium, entre ellas también la de Pep Guardiola, en la grada para ver su antiguo equipo en un gran examen ante el actual campeón de Europa, que dejó claro que ahora mismo es el gran rival a batir en el Viejo Continente.

El conjunto que dirige Luis Enrique Martínez dio una clase de manejar el partido, sobre todo en una primera parte de mucho nivel, apoyado en una media hora inicial donde encarriló su triunfo, algo más cuestionado por la obligada reacción, insuficiente, de los de Enzo Maresca.

Pasado el cuarto de hora, el PSG ya mandaba en el marcador por 0-2 gracias a los tantos de Desirée Doué y Ousmane Dembelé que hicieron daño a un City incapaz de hacer daño y que lo vio todo cuesta arriba con el 0-3 de Vitinha en el minuto 32. A partir de ahí, apretó algo y en la segunda parte dio un paso adelante de la mano de Erling Haaland.

El delantero noruego firmó un doblete, primero para poner el 1-3 al inicio del segundo tiempo, y luego el 2-4 tras el tanto de Akliouche. El conjunto local se lanzó sin miramientos y tuvo opciones de haber puesto más emoción, pero el PSG controló bien la situación, dejándose incluso por el camino un penalti, detenido por su exportero Gianluigi Donnarumma a Ferran Torres, final de un sensacional y eléctrico encuentro.

Mejor suerte tuvieron los otros dos equipos de la Premier de la jornada del miércoles y que firmaron entre ambos doce goles. El Liverpool FC que entrena el español Andoni Iraola sumó su segundo triunfo al golear 3-6 al LASK austriaco con triplete de Bradley Barcola y el Aston Villa que dirige Unai Emery también se exhibió con un 6-0 ante el Fenerbahce turco y es otro de los que está con seis puntos.

Otro equipo con dos victorias en este arranque es el Stuttgart alemán, sólido igualmente en su visita al Slovan Bratislava eslovaco al que derrotó con contundencia por 0-3. Y Noruega, como al Bayern Múnich, también se le atragantó al Borussia Dortmund, derrotado 1-0 por el Bodo/Glimt con tanto al inicio de la segunda mitad de Sjovold en el partido menos prolífico en goles del día.

La goleadora jornada del miércoles (46 dianas en 9 partidos) se completó con la derrota del Como 1907 en su visita al Feyenoord neerlandés por 3-2, mientras que el Shakthar Donetsk ucraniano se impuso con remontada por 3-1 al AEK Atenas griego.