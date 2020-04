Quique Setién: "Hasta que no vi al Barça de Cruyff, no me preocupaba mucho de la táctica"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha reiterado este domingo sus elogios hacia Johan Cruyff como pilar fundamental del actual estilo culé, admitiendo que "no" me "preocupaba mucho de la táctica" hasta que vio en acción al fallecido exjugador y extécnico holandés.

"Hasta que no vi al Barça de Cruyff, yo no me preocupaba mucho de la táctica y de lo que se hacía. Yo salía al campo a jugar", ha comentado Setién en una videollamada con Ramiro Amarelle, a través de Beach Soccer Worldwide.

"Cuando ves a Cruyff, ves al equipo del Barcelona jugar y tocar y tú estás dentro del campo, es cuando realmente dices: 'Hostia, lo que he estado yo haciendo hasta ahora era esto y a mí lo que me gusta es esto, porque esto es tener el balón'", ha subrayado Setién.

"Empiezas a darte cuenta de verdad de lo que te gusta y empiezas a fijarte una idea en tu cabeza, y ésta es con la que he seguido", le ha dicho el actual entrenador blaugrana a Amarelle, con quien compartió minutos en la selección española de fútbol playa.

Por otra parte, Setién ha analizado el confinamiento doméstico debido a la pandemia de COVID-19. "Lo llevo bastante bien. Me adapto bastante bien a lo que toca y la realidad ahora está por encima de todo lo demás", ha señalado al respecto.

"Solamente pensar que hay millones de personas que están encerradas también en casa y que no disponen de las condiciones que tenemos nosotros, como internet, como tener por ejemplo una terraza grande donde me da el sol, un espacio donde puedo hacer deporte todos los días con cierta holgura...", ha reflexionado.

"No estoy como cinco o seis personas en 50 metros cuadrados, como pasa en muchos sitios. Solamente de pensar esto, ya lo llevas de otra manera", ha concluido Setién en su charla distendida con una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol playa español.