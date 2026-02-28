El Racing asalta Castalia y escapa con el liderato

Castellón - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se impuso (1-3) al Castellón este sábado en la jornada 28 de LaLiga Hypermotion para defender su liderato en un duelo directo, mientras que Málaga y Burgos sacaron sendas victorias con el objetivo de pelear la zona de promoción.

El georgiano Giorgi Guliashvili, refuerzo de invierno, dejó su sello en Castalia con dos goles y una asistencia, a Álvaro Mantilla, en el primer tiempo. El Castellón, que llevaba ocho victorias seguidas en casa, buscó la remontada con cambios, pero el Racing supo sufrir, encajando solo el 1-3 de Israel Suero. Los de José Alberto escapan con 53 puntos por los 49 de los de Pablo Hernández.

Además, el Málaga celebró mejor que el Granada el Día de Andalucía con tres puntos que le afianzan en zona de promoción. Un gol de David Larrubia en el minuto 86 decantó el derbi en el Nuevo Los Cármenes, donde los visitantes tuvieron también la mejor ocasión del primer tiempo, un penalti fallado por Chupe.

Los de Juan Funes suman 47 puntos, mientras el equipo nazarí se queda en problemas con la zona de descenso. Por arriba, el Burgos también venció para meterse de manera provisional en el 'Top 6', ante un Real Zaragoza (1-0) que ve a ocho puntos la salvación y que tuvo que escuchar la reprimenda de su afición.

Directiva, un Rubén Sellés en el alambre y jugadores fueron objetivo del descontento local. Lo cierto es que el equipo maño lo intentó pero hizo MVP al meta castellano Ander Cantero, mientras que Kévin Appin hizo el tanto de la victoria en el minuto 66, para un Burgos que venció después de tres jornadas sin hacerlo.

Mientras, el Real Valladolid salió de los puestos de descenso con su victoria en duelo directo contra el Huesca, que cayó a la zona roja. Marcos André hizo el gol del encuentro en el inicio de la segunda parte y dejó los tres puntos en el José Zorrilla, en el estreno en casa de un Fran Escribá que funciona para el Pucela.

--RESULTADOS Y PROGRAMA JORNADA 28 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 27 de febrero.

Albacete - Almería 1-1.

Sábado 28.

Real Zaragoza - Burgos 0-1.

Granada - Málaga 0-1.

Real Valladolid - Huesca 1-0.

Castellón - Racing de Santander 1-3.

Domingo 1 de marzo.

Real Sociedad B - Deportivo 14.00 horas.

Mirandés - Ceuta 16.15 horas.

Real Sporting - Leganés 16.15 horas.

Cultural Leonesa - Las Palmas 18.30 horas.

Eibar - Cádiz 21.00 horas.

Lunes 2.

Córdoba - Andorra 20.30 horas.