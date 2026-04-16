Racing y Deportivo quieren mantenerse con Almería y Málaga pugnando en un derbi decisivo

Archivo - Los jugadores del Málaga celebrando un gol ante el Almeríal. - LALIGA - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este viernes Zubieta para medirse a la Real Sociedad B, en la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los cántabros quieren confirmar su reacción tras la importante victoria de la pasada fecha ante el Almería, mientras que el Deportivo de la Coruña, que cierra la jornada en casa ante el Mirandés, y Almería y Málaga, que viven un derbi andaluz de altos vuelos, pugnarán por la segunda plaza.

El Racing de Santander quiere confirmar su fiabilidad de líder en el encuentro que abre la jornada 36 de LaLiga Hypermotion. Los santanderinos buscarán en Zubieta mantener, como mínimo, los cuatro puntos de renta con la segunda plaza y para ello necesitarán encadenar por primera vez desde el 14 de marzo dos triunfos de manera consecutiva, fecha en la que también conseguirían su último triunfo fuera de casa.

El rival parece el propicio, ya que la Real Sociedad B llega al duelo en uno de los peores momentos del curso, habiendo sumado sólo un punto de los últimos 15 en juego. Además, han caído en tres de sus últimos cuatro partidos como local y en sus dos últimos ni siquiera consiguieron ver puerta. Eso sí, los de Ansotegi vuelven a sentir la exigencia de la clasificación, ya que una derrota podría hacerles acabar la jornada a cuatro del descenso.

También el viernes, Las Palmas buscará volver a colarse en puestos de 'playoffs' tras la dura derrota de la pasada jornada ante el Málaga en La Rosaleda (2-0). Ahora, vuelven a casa, donde han encontrado la regularidad en los últimos meses y, frente al Leganés, que no gana a domicilio desde el 4 de enero, buscarán su quinta victoria consecutiva. Además, el ser el primer candidato en entrar en liza haría que sus tres puntos metieran presión a sus rivales directos.

Dos de ellos, Almería y Málaga, disputarán el domingo un derbi por el ascenso el domingo. La ciudad indálica albergara un enfrentamiento entre el tercer y el cuarto clasificado que puede ser decisivo a final de temporada. Los almerienses, que llegan tras caer con estrépito en El Sardinero (5-1), quieren reencontrarse con un triunfo que les haría, mínimo, igualar a puntos en la segunda plaza y meter cuatro puntos a un rival directo, al que también ganaría el golaveraje si vence por más de un tanto.

Por su parte, el Málaga, que no pierde un partido desde el 16 de febrero ante la Real Sociedad B, se ha metido de lleno en la lucha por las dos primeras posiciones, de las que arranca la jornada a un solo punto. Además, su resultado cosechado en Almería el pasado curso --empate 2-2-- y el buen hacer del equipo lejos de la capital de la Costa del Sol en 2026 --cuatro victorias, dos empates y dos derrotas-- invitan al optimismo boquerón.

Será uno de los dos duelos entre equipos en puestos 'playoffs' del fin de semana. El sábado, el Castellón, sexto, recibirá al Burgos, quinto, en el estadio municipal de Castalia. Un partido al que ambos llegan separados por dos puntos en la clasificación en un momento álgido de la temporada. Si los locales han sumado siete de los últimos nueve puntos y no pierden desde la jornada 30, los visitantes son el equipo más en forma de la competición con 20 de 24 puntos.

Ya el lunes, en el partido que echará el telón de la jornada, el Deportivo de la Coruña defenderá su segunda plaza en Riazor ante un necesitado Mirandés. Los gallegos, que vienen de ver como el Huesca les robaba dos puntos en el tramo final del partido, volverán a tener la oportunidad de afrontar uno de sus lunares a lo largo del curso, ser fiables ante los equipos de la zona baja de la tabla. Algo que sí consiguieron en el encuentro de ida, en el que golearon 1-5 al Mirandés.

Pero ahora, los burgaleses están en su mejor momento del curso, aferrándose a una permanencia que durante muchos tramos de la temporada parecía un deseo muy lejano. Y es que han sumado nueve de los últimos 15 puntos en juego, resultados que les han colocado a cinco de la salvación. Además, han caído sólo en uno de sus últimos cuatro partidos lejos de Anduva --dos victorias y un empate--, y nunca han perdido en sus cuatro visitas a Riazor --dos victorias y dos empates--.

También destaca en la lucha por evitar el descenso a Primera RFEF el encuentro que disputarán Real Zaragoza y Ceuta en el Ibercaja Estadio. Los maños han perdido después de un mes de marzo en el que consiguieron tres victorias, sacando uno de los últimos nueve puntos en juego. Un bagaje que les ha precipitado ha cuatro puntos del Cádiz, que marca la salvación, por lo que sólo les valdrá ganar ante un Ceuta en tierra de nadie.

PARTIDOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 17.

Real Sociedad B - Racing de Santander20.30 horas.

Las Palmas - Leganés21.00 horas.

Sábado 18.

Real Zaragoza - Ceuta16.15 horas.

Castellón - Burgos18.30 horas.

Cultural Leonesa - Córdoba18.30 horas.

Domingo 19.

Andorra - Real Valladolid14.00 horas.

Real Sporting - Cádiz16.15 horas.

Albacete - Granada18.30 horas.

Eibar - Huesca18.30 horas.

Almería - Málaga21.00 horas.

Lunes 20.

Deportivo de la Coruña - Mirandés20.30 horas.