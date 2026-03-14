El Racing de Santander aumenta su liderato en LaLiga Hypermotion por la derrota del Almería

Archivo - Varios futbolistas del Racing de Santander celebran un gol. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ha ampliado su liderato en LaLiga Hypermotion tras ganar por 1-2 a la Cultural Leonesa y ver perder a la UD Almería por 2-0 en su visita al Real Zaragoza, en una jornada 30 donde el Real Valladolid ha batido 'in extremis' (3-2) al CD Leganés y el RC Deportivo de La Coruña ha vencido también en el descuento (1-2) a la AD Ceuta.

La tanda de este sábado en Segunda División empezó en el Reino de León y los visitantes canalizaron su peligro antes de la media hora con un gol de Giorgi Guliashvili, que se anuló por fuera de juego. Aun así, el Racing se adelantó en el 38' con un zurdazo de Andrés Martín dentro del área rival, aprovechando una asistencia rasa de Peio Canales.

El propio Andrés Martín falló otra ocasión antes del descanso y vio anulado un gol por otro fuera de juego al inicio de la segunda mitad, lo que se unió al empate de Iván Calero en el 57' remachando de cerca un centro raso de Diego Collado desde la izquierda. Eso sí, el ahínco de Andrés Martín tuvo premio con el 1-2 (83'), un zurdazo al contragolpe.

Este resultado dejó a la 'Cultu' en zona de descenso con 27 puntos y puso al cuadro santanderino con 59 puntos, más líder gracias a que el Almería (52 pts.) cayó en el Ibercaja Estadio por los goles postreros de Rober González, zurdazo raso, y de Dani Gómez, derechazo cruzado, para un Zaragoza que acumula 30 puntos y todavía aspira a la permanencia.

Ese objetivo maño creció tras la derrota del Leganés (34 pts.) en el Estadio José Zorrilla, donde Sergi Canós anotó de cabeza en el 21' en un córner. Igualó (65') Seydouba Cissé con un remate raso tras regatear en el área, Marcos André marcó el 2-1 (73') empujando un pase de cabeza de Julien Ponceau y Luís Duk respondió con un derechazo fuerte para el 2-2.

No obstante, Juanmi Latasa volvió a meter el gol del triunfo pucelano en el tiempo añadido, esta vez con un cabezazo después de un centro de Hugo San Modesto desde la banda izquierda. Su sonrisa 'in extremis' puso al conjunto blanquivioleta con 36 puntos, aún más cerca del descenso que de la zona de 'playoffs' por ascender, donde el Dépor emuló la agonía.

Los coruñeses encajaron el 1-0 de Marcos Fernández al cuarto de hora en el Estadio Alfonso Murube, aprovechando un rechace, pero empató en el 26' Bil Nsongo con un zurdazo raso y cruzado. En la segunda mitad, los blanquiazules apretaron hasta hacer Adrià Altimira el 1-2 en el añadido, golazo desde fuera del área para ubicar a su equipo con 52 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Cádiz 0-2.

-Sábado.

Cultural Leonesa - Racing de Santander 1-2.

Valladolid - Leganés 3-2.

Zaragoza - Almería 2-0.

Ceuta - Deportivo de La Coruña 1-2.

-Domingo 15.

Córdoba - Real Sociedad B 14.00 horas.

Granada - Andorra 16.15.

Eibar - Burgos 18.30.

Málaga - Huesca 18.30.

Sporting de Gijón - Castellón 21.00.

-Lunes 16.

Albacete - Las Palmas 20.30.