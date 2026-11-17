MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha expresado este martes que la final del Mundial 2030 "sólo puede ser en España y va a ser en España", ya que la celebración del torneo pertenece a la confederación europea, y en entre España y Portugal solo el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou reúnen los requisitos de la FIFA para albergar la final.

"No me ofrece ninguna duda de dónde tiene que ser. Hay tres posibles sedes para celebrar la final, que son el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el estadio de Casablanca. Este tema estaría muy bien que se hubiera cerrado en su momento. Pero este es un Mundial que pertenece al continente europeo y, por lo tanto, a España y Portugal. Sólo puede ser en España y va a ser España", afirmó el presidente de la RFEF en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión.

Louzán señaló que parece que no se cerrará "hasta el 2028". "También tenemos que cerrar las candidaturas de las ciudades, teníamos 11, y ahora tenemos 9, y vamos a intentar incorporar Vigo y Valencia. Luego Marruecos tiene 6 y Portugal 3. Eso no quiere decir que esas 20 vayan a ser las que van a ser sede mundialista, porque Estados Unidos, con el mismo número de selecciones ha tenido 16", aclaró.

"España tiene una selección para poder estar en la final de 2030, porque la mayoría de los jugadores que tenemos ahora mismo tienen una media de 24 o 25 años. Como rival, Inglaterra creo que ha demostrado un grandísimo nivel y por lo tanto puede ser una bonita final para celebrar en Madrid o en Barcelona", deseó tras ser preguntado por un pronóstico sobre la final de la próxima Copa del Mundo.

El presidente de la RFEF subrayó la inversión pública de "cerca de 2.500 millones de euros en mejora de los estadios" que está acometiendo España. "Nos está viniendo muy bien para mejorar nuestros estadios y la mejor liga del mundo. Esa inversión es de entidades públicas, no del gobierno de España, en este caso de Ayuntamientos, clubes, Comunidades Autónomas y Diputaciones", añadió.

El máximo dirigente del fútbol español expuso que espera que el precio de las entradas "no sean tan caro" como en Estados Unidos. "Se lo dije el otro día a la FIFA. El fútbol tiene que ser asequible para las personas que siguen a sus países y creo que en el último Mundial se nos fue en este sentido. En España se está realizando un estudio económico para ver los precios que se van a implantar para el Mundial 2030. Espero que sean más asequibles", remarcó.

Louzán catalogó el 2026 como un "año dorado" y "el mejor año de la historia del fútbol español". "Tenemos seis o siete trofeos a nivel mundial y dos a nivel europeo. Es imposible que se pueda aglutinar tantos títulos en torno a un país y a una federación. Espero que sigan los éxitos", agregó.

En cuanto a la clave del éxito de la selección absoluta masculina, el de Pontevedra indicó que España "juega como un equipo" porque "no hay un referente como Messi o Ronaldo" y que así "el equipo funciona". "Ese es el gran secreto. Además, España tiene los mejores formadores del mundo. Los mejores entrenadores del mundo están en este país, y muchos de ellos, trabajan también en el exterior", incidió.

"En este Mundial ha ganado el fútbol y ha ganado una forma de ganar que viene muy bien al deporte y la sociedad española, con valores como la naturalidad, la humildad y sin grandes alegatos a nada. Hemos ganado desde el respeto al que perdió la final y a todos nuestros rivales. Para mí, esto ha sido lo más destacable, ser un ejemplo a nivel mundial", concluyó.