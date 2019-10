Ramos celebra sus 168 partidos con la selección

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Sergio Ramos se convirtió este sábado ante Noruega en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de España, con 168 participaciones con la selección, un día especial en el que ha sido homenajeado por sus compañeros y que espera que sea el inicio de una nueva época de consecución de "títulos y sueños".

Para la ocasión, la selección ha grabado al capitán durante la jornada de sábado, desde la concentración del hotel hasta el partido. "El tiempo ha pasado muy rápido y te da experiencia, que es todo en cualquier trabajo. Sigo manteniendo esa ambición, esa ilusión por seguir ganando y mejorando, y es lo que me mantiene aquí. Es esa ilusión de niño que tenía hace muchísimos años y que intento mantener cada día para seguir disfrutando. Esto me hace muy feliz", señaló el andaluz en declaraciones a la selección.

Además, el de Camas recordó que el fútbol es "muy sacrificado" y que "cada día cuesta más ganar y mantenerse". "Se me ha pasado volando, pero uno se da cuenta de que lo que has invertido ha merecido la pena", dijo. "He vivido momentos únicos e inolvidables por los que estaré eternamente agradecido al fútbol. Creo que todavía no es el punto y final, que quedan unos años muy bonitos por delante y ojalá los podamos coronar con más títulos y sueños por cumplir", añadió.

Tras el duelo, Ramos recibió en la cena el cariño de sus compañeros y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que de la mano de su presidente, Luis Rubiales, le hizo entrega de una camiseta de la selección conmemorativa con su nombre y el dorsal 168. "Nunca olvidaremos un partido tan especial como el de ayer, en el que vimos a Sergio Ramos hacer historia. Con él, y con el esfuerzo de toda la selección, estoy seguro de que firmaremos el pase a la Eurocopa 2020 en Suecia", explicó Rubiales.