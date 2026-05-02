Raphinha y Marc Bernal reciben el alta y entran en la lista para el Osasuna-Barça

Raphinha durante el entrenamiento del FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Raphinha y el centrocampista Marc Bernal han recibido el alta médica de sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de convocados para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el CA Osasuna en El Sadar (21.00 horas).

En un encuentro en el que los azulgranas podrían provocar el primer 'matchball' por el título, Hansi Flick podrá contar con dos piezas importantes en sus esquemas; el extremo, que se lesionó con Brasil a finales de marzo, regresa tras más de un mes de ausencia, mientras que el de Berga estaba fuera del equipo desde comienzos de abril.

Así, las únicas ausencias en el cuadro 'culer' serán las de Lamine Yamal, con una lesión en los isquiotibiales que le impedirá competir en lo que queda de campeonato; y el defensa danés Andreas Christensen en la recta final de su recuperación de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior.

La lista completa la integran Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, De Jong, Bernal, Eric Garcia, Szczesny, Eder Aller y Xavi Espart.