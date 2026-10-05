Raphinha realiza trabajo individualizado en la vuelta del Barça a los entrenamientos

Entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona el 5 de octubre de 2026 - FCB

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Raphinha ha realizado este lunes trabajo individualizado en el regreso del conjunto blaugrana a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras sufrir unas molestias en el muslo derecho durante el partido amistoso disputado con la selección brasileña ante Australia.

Raphinha, que fue reemplazado al descanso por precaución tras haber anotado de penalti frente al combinado oceánico, se ejercitó al margen junto al guardameta Joan Garcia y al centrocampista Frenkie de Jong en una sesión en la que sí trabajaron sobre el césped Szczesny, Gavi, Eric Garcia, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Brian Fariñas y Alejandro Balde después de disfrutar de una semana de descanso.

De este modo, el cuerpo técnico de Hansi Flick evalúa la evolución física del brasileño -que ya sufrió dolencias en esa misma zona muscular en marzo y durante el Mundial- con la vista puesta en la visita del Getafe este sábado al Spotify Camp Nou (18.30 horas), compromiso que dará inicio a un cargado mes de octubre en el que se medirán también al Galatasaray y al PSG en la Liga de Campeones antes de afrontar el 'Clásico' liguero.