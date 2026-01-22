Raúl Moro ficha por Osasuna hasta 2031

Archivo - El futbolista español Raúl Moro, en su etapa en el AFC Ajax neerlandés. - Ben Gal / Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa P

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Raúl Moro se convirtió este jueves en nuevo futbolista de CA Osasuna, entidad con la que llegó a un acuerdo hasta junio de 2031, procedente del AFC Ajax neerlandés, club que recibe 5 millones de euros por el 50% del traspaso.

"El club 'rojillo' alcanza un acuerdo con el Ajax para el traspaso del extremo catalán, que firma un compromiso para las próximas cinco temporadas y media", anunció la entidad navarra en un comunicado.

Osasuna alcanzó un acuerdo con el Ajax para el traspaso de Raúl Moro, que firma un contrato con la entidad 'rojilla' hasta el 30 de junio de 2031. "El club navarro abonará 5 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos", informó el club.

Además, ambos conjuntos "han pactado una serie de hitos colectivos e individuales que, en el caso de cumplirse durante la duración del contrato hasta 2031, supondrán el pago de 500.000 euros adicionales por cada uno de los tramos hasta un máximo de 3 millones".

Según el comunicado, con cada pago adicional de 500.000 euros, el club 'rojillo' pasará a tener un 5% más de la propiedad de Raúl Moro pudiendo, en caso de que se cumplan todos los hitos y se abone un máximo de 3 millones de euros más al Ajax, alcanzar el 80% de la propiedad del jugador catalán, que tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones.

Así, Osasuna incorpora a "uno de los talentos emergentes del fútbol español, que la pasada temporada militó en LaLiga EA Sports con el Real Valladolid, con el que anotó 4 goles y ofreció 5 asistencias partiendo desde la banda izquierda.

Moro, de 23 años, destaca por su "habilidad y velocidad", liderando en su etapa en el Valladolid "apartados ofensivos como remates, centros y regates". Su rendimiento en Pucela le llevó a disputar el Europeo Sub-21, donde fue escogido por la UEFA como MVP de los tres partidos de la selección española en la fase de grupos ante Eslovaquia, Rumanía e Italia.

Posteriormente, el Ajax apostó por su traspaso el pasado verano, disputando en el 'gigante' neerlandés un total de 21 encuentros, 5 de ellos en la Liga de Campeones. Aunque sus inicios estuvieron en clubes como el Promesas del Albrera, Igualada y Gimnástica Manresa, antes de formar parte de las canteras del RCD Espanyol y del FC Barcelona. Después, fichó por la Lazio, y se fue cedido a la Ternana y el Real Oviedo, antes del Real Valladolid.

"A sus recién cumplidos 23 años y después de la experiencia en Ámsterdam, llega a Osasuna como una apuesta de presente y futuro dentro del proyecto deportivo de la entidad", concluyó el comunicado del club 'rojillo'.