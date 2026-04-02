Rayo Vallecano y Elche afrontan un duelo directo por la parte baja de la tabla

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Elche CF abrirán este viernes (21.00 horas) la jornada 30 de LaLiga EA Sports en Vallecas, un duelo directo por la zona baja de la tabla clasificatoria, pues ambos equipos se asoman al precipicio cuando la competición liguera justo va entrando en su fase más decisiva.

El cuadro madrileño encaró este último parón internacional del curso tras haber sumado solo una victoria en sus últimos seis partidos de Liga (4E y 1D); precisamente, ese triunfo llegó al calor de su público ante el colista Real Oviedo (3-0). Y es esa mala dinámica ha acercado al Rayo de nuevo a los puestos de descenso, luciendo 32 puntos y escaso margen.

Delimita la salvación con 28 puntos el RCD Mallorca, rival de los pupilos de Iñigo Pérez en la jornada 31. Ese enfrentamiento y su cruce de cuartos de final en la Conference League ante el AEK de Atenas harán que la familia rayista viva días de pura intensidad competitiva.

Pero antes está este duelo ante el Elche, crucial para afrontar la semana con comodidad y más alejados del descenso. Por ello apelan los franjirrojos a su fortín, pues como locales han perdido solo dos de sus 14 partidos de Liga disputados hasta la fecha (ante Osasuna y Sevilla).

El Elche jugará con el reto de convertirse en el tercer equipo que sale del madrileño barrio de Vallecas con los tres puntos bajo el brazo, algo que ni FC Barcelona ni Real Madrid han logrado esta temporada. Los pupilos de Eder Sarabia son sabedores de esa complejidad y lo importante que sería, además, para prolongar su mejoría de las últimas fechas.

Su triunfo (2-1) de la jornada 29 ante el Mallorca sacó al Elche del descenso, en detrimento de los propios mallorquinistas; y esa inercia, habiendo llegado a 29 puntos, es lo que querrá aprovechar para poner más distancia con la zona de peligro. Aunque los ilicitanos brillaron en la primera vuelta liguera, no encadenan dos victorias en Primera División desde abril de 2022 y no ganan fuera de casa desde finales de mayo de 2023 (4E y 10D), habiendo perdido sus últimos cinco desplazamientos.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 3.

Rayo Vallecano - Elche. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 4.

Real Sociedad - Levante 14.00.

Mallorca - Real Madrid 16.15.

Betis - Espanyol 18.30.

Atlético de Madrid - FC Barcelona 21.00.