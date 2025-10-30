El Real Betis pierde al lateral Junior Firpo por una lesión muscular

Archivo - Junior Firpo durante un partido con el Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis confirmó este jueves la baja por lesión del lateral izquierdo Junior Firpo, que se hizo daño muscularmente durante el partido del pasado lunes ante el Atlético de Madrid y se perderá los próximos partidos.

"Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. Las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho. Su vuelta al grupo dependerá de su evolución", comunicó el conjunto verdiblanco.

El defensa, que no había jugado el pasado jueves en el encuentro de Liga Europa ante el Genk belga, no fue titular ante los de Diego Pablo Simeone y saltó al terreno de juego en el minuto 69 en sustitución de Ricardo Rodriguez. De momento, será baja para este fin de semana ante el RCD Mallorca y lo más probable es que no pueda volver hasta después del próximo parón internacional que arranca el 10 de noviembre.