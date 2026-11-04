Real y Celta quieren hacerse fuertes en casa para seguir escalando en la clasificación

El jugador de la Real Sociedad Takefusa Kubo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este jueves al Lyon en Anoeta (18.45 horas), en la jornada 4 de la fase liga de la Liga Europa, un duelo en el que los donostiarras quieren sumar un triunfo que les metería de lleno en la pelea por el Top 8, mismo objetivo que tendrá el RC Celta, que se medirá en Balaídos al Union Saint-Gilloise (21.00 horas) y quiere dar continuidad a la victoria conseguida la jornada pasada en Glasgow.

La Europa League regresa a Anoeta un mes y medio después, y lo hace en una jornada 4 de la fase liga que apunta a ser clave para marcar las aspiraciones de la Real Sociedad. Lo guipuzcoanos reciben al Lyon con cuatro puntos en su haber tras las tres primeras jornadas, por lo que volver a tropezar en la competición podría dilapidar sus opciones de acabar en el Top 8 de la clasificación.

Un objetivo, el de clasificar de manera directa a los octavos de final, que comparte con su rival: el Lyon. Los franceses llegan a San Sebastián con seis puntos y en 12ª posición después de perder en la jornada anterior frente al Hoffenheim alemán (3-0), y necesitan sumar para no perder comba con los primeros ocho clasificados. Sin embargo, se les está resistiendo los tres puntos a domicilio, ya que encadenan tres derrotas consecutivas.

Tampoco llega boyante la Real Sociedad después de caer el pasado domingo en el derbi vasco en San Mamés, una derrota que puso fin a una racha de seis partidos sin perder --cinco victorias--. Pero ante su público, donde han ganado sus dos últimos partidos, y frente a un rival al que también ganaron la última vez que se midieron en Anoeta --2-0 en 2013--, quieren recuperar el rumbo.

En lo deportivo, Pellegrino Matarazzo apostaría por un once reconocible y con pocos cambios respecto al domingo, siendo la posible titularidad de Zubeldia y Take Kubo las principales novedades. También estará Luka Sucic, que viene de marcar al Athletic e hizo un doblete en la goleada europea en la jornada anterior ante el Lilleström (0-6). En el lado francés, Paulo Fonseca tendrá las importantes bajas de Pavel Sulc y Lois Openda. Sí estará el nipón Keito Nakamura, jugador más en forma de los franceses.

Y en el otro partido de la jornada de Liga Europa en lo que concierne a equipos españoles, el RC Celta recibirá en Balaídos al Union Saint-Gilloise. Un partido en el que los celtiñas podrían dar un paso de gigante en sus aspiraciones al Top 8 con un triunfo, ya que vienen de ganar en el mítico Celtic Park (1-2). Eso sí, los cuatros puntos sumados en las tres primeras jornadas hacen que de no sumar los tres puntos los 'playoffs' se conviertan en su máxima aspiración.

Enfrente tendrá a un rival que ya consiguió sacar un empate frente a la Real Sociedad (1-1) y que ocupa al inicio de la jornada la sexta posición en la tabla clasificatoria con siete puntos, el Union Saint-Gilloise. Los belgas se mantienen invictos en la temporada --solo perdieron en la prórroga en la fase previa de Champions ante el Bodo/Glint (3-2)--, y ocupan la segunda posición en la Jupiler Pro League.

El conjunto gallego, que cayó en su único partido europeo en casa frente a la Juventus (1-2) y que viene de perder en liga en Vallecas (3-0), necesita recuperar el olfato goleador después de quedarse sin marcar en los dos últimos partidos. Y para ello, Claudio Giráldez podría alinear a Iago Aspas de inicio, algo que ocurrió en Escocia, donde Javi Rodríguez, que también será titular, fue el inesperado goleador.

Los que no estarán en el duelo ante los belgas serán los lesionados Borja Iglesias, Álvaro Núñez, Miguel Román, Carl Starfelt, Jones El Abdellaoui y Borja Iglesias, mientras que en el Union Saint-Gilloise, David Hubert no podrá contar con Mateo Biondic, Ilan Hurtevent, Ondrej Kricfalusi, Kevin Mac Allister y Rob Schoofs.