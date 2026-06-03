El Real Madrid y 'adidas' presentan su primera equipación para la próxima temporada

Archivo - Mbappé, Bellingham y Vinícius con la camiseta del Real Madrid para la temporada 26-27 - ADIDAS - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva 'adidas' y el Real Madrid presentaron este miércoles la nueva primera equipación para la próxima temporada 2026-2027, un diseño que reinterpreta una de las imágenes más icónicas del fútbol mediante un cuidadoso trabajo de detalle y una construcción moderna.

Según detalló la firma alemana, sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento.

Los detalles en verde oscuro enmarcan el diseño a través del cuello y los puños de las mangas. Además, el tejido incorpora patrones intrincados inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento.

Las tres tradicionales franjas de 'adidas' sobre los hombros incorporan un inesperado toque de color rosa, conectando la camiseta con la identidad visual de la temporada y aportando energía al conjunto. La construcción estilizada del cuello ofrece una silueta limpia y contemporánea, mientras que los acabados 'premium' garantizan que la camiseta represente tanto el rendimiento como el estilo, dentro y fuera del terreno de juego.

Diseñada para responder a las exigencias del fútbol de élite, la camiseta incorpora tejidos ligeros con ingeniería 3D y zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento. Equipada con la última tecnología 'CLIMACOOL+' de adidas, la equipación está diseñada para evacuar eficazmente la humedad, ayudando a los jugadores a mantenerse frescos, secos y concentrados durante todo el partido. Las zonas estratégicas de ventilación y las texturas técnicas optimizan el flujo de aire y el confort al más alto nivel.

Esta primera equipación se completa con pantalón y medias blancas, incorporando detalles a juego en verde oscuro y rosa para crear una imagen cohesionada y sofisticada sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu.