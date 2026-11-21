Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha aprobado este sábado en Asamblea General Ordinaria 2026 un presupuesto de 1250,2 millones de euros para el ejercicio 2026-27, lo que supone un incremento del 0,2% con respecto a las del ejercicio anterior, que cerró el club blanco con un beneficio neto de 26 millones de euros, un 8% más que en la temporada anterior.

La Junta Directiva del Real Madrid presentó en la Asamblea General Ordinaria un presupuesto de 1250,2 millones de cara a la temporada 2026-27, lo que supone un incremento de dos millones de euros con respecto a los presentados el curso anterior. Además, se prevé un incremento de ingresos del 2,4% para la próxima temporada. Un presupuesto que fue sometido a votación y se aprobó con 1.705 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones.

Un Real Madrid que es por quinto año consecutivo el club más valioso del mundo, según Forbes. Además, también es el club de fútbol con mayores ingresos del mundo, según Deloitte, y la marca de fútbol más valiosa y más fuerte del mundo, según Brand Finance. "Todos estos reconocimientos internacionales son producto de una gestión económica responsable porque las cuentas del Real Madrid de la temporada pasada vuelven a ser extraordinarios", apuntó Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid destacó que han cerrado la temporada 2025-26 con "los mayores ingresos" y el mayor EBITDA --indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones-- de la historia del club. "Los ingresos de explotación han sido de 1.221 millones de euros --no incluyen los traspasos de jugadores--, superando por primera vez la cuota de los 1.200 millones de euros, una cifra nunca antes alcanzada por una entidad deportiva", añadió.

También se apuntó que la contribución de los socios supone el 5,6% de la cifra total de ingresos, mientras que el 94% restante se consiguen del exterior con las actividades de la estructura. Y dentro de estos, el 74% dependen de gestión propia --comercial y estadio--, y el resto viene de manera conjunta --UEFA, FIFA, Federación o Liga--.

En el apartado de gastos, el 46% de los mismos están destinados a personal, mientras que la deuda --sin contar el préstamo del estadio-- es de 9 millones, 12 menos que el año pasado, pasando de 241 millones en 2009 a los 9 de ahora. En el caso de la reforma del estadio, la inversión actual es 1.408 millones, para los que se solicitó un préstamo 1.170 millones, que comenzó a pagarse en el ejercicio 2023-24, y del que queda pendiente 1.108 millones.

Por otro lado, las cuentas del club blanco presentadas del curso anterior expusieron un beneficio neto --después de impuestos-- que asciende a 26 millones de euros, un 8% más que en la 2024-25. Cifra que se produjo, entre otras variables por el aumento del 11% en la explotación del estadio Santiago Bernabéu, y que tuvo en la 'Pérdida por deterioro/baja de inmovilizado' --despido de Xabi Alonso-- el único dato negativo con respecto a lo presupuestado.

Unas cuentas que también fueron aprobadas de manera amplia por la Asamblea General Ordinaria con 1710 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones. Cuentas que reseñaron que la contribución del Real Madrid a los ingresos fiscales y a la Seguridad Social ascendió a 354,8 millones de euros, que sitúan el patrimonio neto de la entidad en 624 millones de euros.