Archivo - Linda Caicedo durante un partido con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid araña un punto valioso y trabajado en Manchester

El conjunto madridista, de más a menos, empata a un gol en su visita al City en la Champions Femenina

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sumó este jueves un punto valioso en su complicada visita al Manchester City, campeón de la Superliga inglesa, tras empatar a un gol en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2026-2027, en un encuentro en el que fue de más a menos, con más sufrimiento en la segunda mitad y con algo de polémica al final.

El conjunto madridista tenía en el estadio de la Academia MCFC el primero de sus grandes exámenes en apenas 72 horas y previo al Clásico del domingo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Lo salvó dejando buena imagen, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde dominó y maniató al equipo inglés, que ajustó tras el descanso y equilibró el tanto inicial de Linda Caicedo.

El equipo que entrena Pau Quesada, que optó por la campeona del mundo Sub-20 Silvia Cristóbal como lateral zurda y con Maelle Lakrar y Bella Andersson como centrales, olvidó las dudas que había podido dejar en este tramo inicial de la temporada y se plantó bien en la primera de sus dos complicadas salidas en esta liguilla para sumar un punto que compensa algo el inicial en casa ante el PSG francés.

El Real Madrid, pese a un susto inicial con un cabezazo al travesaño de Mary Fowler, cortocircuitó el juego de las locales y desconectó del partido sobre todo a Khadija Shaw y Lauren Hemp. Felicia Schröder fue siempre una amenaza junto a una Linda Caicedo, indetectable para el City y que fue un quebradero de cabeza para un equipo que sufrió con la buena presión madridista.

La sueca tuvo alguna buena opción para haber puesto el 0-1, que fue finalmente para la colombiana, que encontró espacio tras un buen pase de Andreia Jacinto y ya fue imparable para sus rivales, batiendo a Yamashita con un buen disparo cruzado. A partir de ahí, el campeón de la Superliga lo intentó algo más, pero sin tener claras ocasiones.

EL CITY LO EQUILIBRA

El guión cambió tras el descanso. Andrée Jeglertz retocó su dibujo y su equipo mejoró ostensiblemente, sobre todo en una presión que asfixió poco a poco al Real Madrid. En una de ellas, una pérdida en las inmediaciones de su área, terminó con el empate de Shaw, hasta entonces bien controlada por Lakrar y Andersson.

Quedaba mucho tiempo por delante, aunque el 1-1 animó más a las locales, con Hemp mucho más incisiva y con su goleadora creando más problemas. Quesada trató de reaccionar con un triple cambio, sacrificando sorpresivamente a una Schröder que se había difuminado y que dejó su sitio a Beerensteyn para firmar su primer partido como madridista sin marcar.

El Manchester City continuó achuchando, pero las mejores ocasiones fueron para las madridistas, sobre todo una de Caicedo, cuyo disparo se fue lamiendo el palo de Yamashita y tras una buena presión de Lakrar en campo rival. A renglón seguido, otro robo le dio una buena opción a Däbritz, con buen cruce de Greenwood, mientras que Irune Dorado también se topó con la portera japonesa después de una gran maniobra de Keukeelar.

Para el tramo final, Quesada también retiró a una agotada e incansable Caicedo, lo que privó a su equipo de tener algo más de salida ofensivo y quedarse un tanto encerrado ante el empuje de las locales. Y cuando restaban un par de minutos, llegó la polémica del partido, con un balón que quedó suelto en la frontal y con la colegiada Silvia Gasparotti moviéndose y estorbando en ese momento a Beth Mead, permitiendo a Cristóbal robar y enviar el balón a la red, aunque la italiana ya parecía haber pitado antes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MANCHESTER CITY, 1 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descanso).

--POSIBLES ALINEACIONES.

MANCHESTER CITY: Yamashita; Casparij (Charles, min.72), Rose, Greenwood, Wamser; Hasegawa, Blindkilde Brown (Coffey, min.63); Fowler (Mead, min.63), Fujino (Clinton, min.63), Hemp; y Shaw.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Andersson, Cristóbal; Senss, Jacinto (Däbritz, min.64); Del Castillo (Keukeelar, min.64), Caruso (Dorado, min.68), Caicedo (Bruun, min.83); y Schröder (Beerensteyn, min.64).

--GOLES.

0-1, minuto 29. Caicedo.

1-1, minuto 51. Shaw.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Academia MCFC.