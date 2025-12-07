El Real Madrid arrebata la segunda plaza a la Real Sociedad en la Liga F Moeve

Real Madrid - Real Sociedad, Alfredo Di Stéfano - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrebató este fin de semana a la Rea Sociedad la segunda posición de la clasificación de la Liga F Moeve 2025-2026 tras imponerse por 1-0 en su duelo directo para ser la perseguidora del FC Barcelona, que sudó para ganar (2-0) al Costa Adeje Tenerife, mientras que el Atlético de Madrid tropezó (2-2) ante el Sevilla FC, en partidos correspondientes a la jornada 13 del campeonato.

El partido más atractivo del fin de semana se vivía en el Estadio Alfredo di Stéfano entre el tercer y el segundo clasificado que se terminó decantando de forma ajustada del lado madridista, que se mantiene a siete puntos del Barça y aventaja en dos a las 'txuri-urdines', que perdieron su segundo choque de la campaña.

El equipo de Arturo Ruiz fue más amenazante en la primera mitad, pero se fue al descanso por detrás en el marcador por el infortunio de un gol en propia puerta de Ainhoa Moraza en el tramo final. Tras el descanso, el conjunto de Pau Quesada, que apenas rotó pensando en el Wolfsburgo, tuvo mejores opciones, con buenas ocasiones para Athenea del Castillo, pero la Real mantuvo la emoción hasta el final, aunque se fue de vacío.

La victoria madridista no pudo ser replicada por el Atlético de Madrid, que se distanció a cuatro puntos de la segunda plaza y que tampoco le pudo arrebatar la tercera a la Real Sociedad, que le aventaja en dos puntos, tras empatar a dos goles en Alcalá de Henares contra un Sevilla FC que demostró su buen nivel.

De hecho, las sevillistas, que buscaban su cuarta victoria consecutiva, llegaron a ir 0-2 en el marcador gracias a los goles de Raquel Morcillo y Rosa Márquez. Sin embargo, las rojiblancas, algo mermadas por las bajas, reaccionaron tras el descanso y lograron igualar pasada la hora con los tantos de Amaiur Sarriegi y de Isabel Álvarez en propia puerta, pero no pudieron culminar su remontada.

Por su parte, el FC Barcelona logró mantener su buena renta en la tabla tras deshacerse en el Estadio ahogan Cruyff con mucho trabajo por 2-0 del Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado y que aguantó hasta el tramo final del encuentro.

El actual campeón supo sobreponerse a las muchas bajas que tiene en la actualidad y tuvo el control del partido, aunque apenas pudo generar ante una de las mejores defensas del campeonato, que no hincó la rodilla hasta el minuto 83 cuando la 'pichichi' Ewa Pajor hizo el 1-0. A renglón seguido, Alexia Putellas sentenció el triunfo blaugrana.

Además, del resto de la jornada destacó la goleada, pese a empezar por detrás en el marcador, por 2-5 del Madrid CFF en su visita al RCD Espanyol para alcanzar en la tabla al Costa Adeje Tenerife y ponerse a cuatro puntos de la tercera.

En la parte baja, el Athletic Club prosiguió su escalada a costa de hundir al colista Levante UD (1-0), mientras que el Deportivo ABANCA y la SD Eibar cogieron aire ante el Granada CF (2-0) y el DUX Logroño (0-1), y el FC Badalona Women alargó (0-1) el mal momento del Alhama CF El Pozo con un gol en el minuto 89 de Lice Chamorro.