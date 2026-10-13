El Real Madrid busca reanimar su fútbol en Roma

Archivo - Kylian Mbappé Vinícius Júnior (Real Madrid CF) celebran un gol en la Champions League 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita a la AS Roma este miércoles (21.00) en la segunda jornada de la fase liga de la Champions, que vuelve al Estadio Olímpico de la capital italiana siete años después y donde los blancos buscan mejorar sensaciones y su fútbol para alejarse de la tensión y el runrún que rodea al equipo tras el parón, ante un equipo romano que llega invicto y con la solidez defensiva como argumento.

El conjunto dirigido por José Mourinho acude a la cita italiana en una dinámica de resultados positivos, como el reciente triunfo (1-0) ante el Villarreal CF o el que le permitió sumar los primeros tres puntos contra el Inter de Milán (2-1), aunque las sensaciones, tres meses después del primer entrenamiento dirigido por el portugués en su segunda etapa, siguen lejos de las expectativas.

Frente al equipo castellonense, el 15 veces campeón de Europa supo aguantar el tipo en un partido marcado por la suplencia de Vinícius Júnior seis meses después y su posterior expulsión. El compromiso, en el que el Villarreal remató más que el equipo madridista y dominó el balón, dejó también el estreno goleador de Yan Diomande y la primera portería a cero merengue desde el 30 de agosto, no sin el protagonismo habitual de Thibaut Courtois con cuatro paradas.

Ahora, afrontan un nuevo examen de la asignatura pendiente del equipo de Mourinho: su rendimiento lejos del Santiago Bernabéu. Y es que el Real Madrid ha desarrollado su versión más gris como visitante; así llegaron sus dos derrotas ante Real Betis (1-0) y Atlético de Madrid (2-1), además de las sufridas victorias frente al Elche CF (2-3) y RCD Espanyol (1-2), ambas con goles postreros del delantero español Carlos Espí. Y en Champions, ha perdido cuatro de sus últimos ocho partidos fuera de casa.

Será un encuentro especial para Mourinho, ya que dirigió entre 2021 y 2024 al club italiano, con el que ganó la Conference League (2022) y disputó una final de la Europa League (2023). El luso visita el Olímpico ahora con el Real Madrid, que vuelve al recinto romano ocho años después -y donde no pierde desde 2008 -cinco victorias en seis visitas, entre ellas las de 2016 y 2018, con Zinedine Zidane en temporadas que terminaron ganando la competición-.

Enfrente estará una Roma que viene de empatar sin goles ante el Como 1907 y que tampoco pasó del 1-1 frente al Fenerbahçe en Turquía en su regreso a la Champions más de siete años después. Fue en marzo de 2019 la última vez que los 'Giallorossi' escucharon los acordes del mítico himno, aunque en este intervalo sí triunfaron en la primera edición de la Conference.

Así, la máxima competición continental de clubes vuelve al Olímpico con la Roma, que intentará evitar enlazar cinco encuentros consecutivos sin ganar en competiciones europeas, algo que no ocurre desde hace una década. El equipo de Gian Piero Gasperini se apoyará en su fortaleza defensiva, ya que solo han encajado cuatro tantos en los siete primeros partidos del curso, con otras tantas porterías a cero.

El equipo merengue se enfrenta a un club fuerte en casa, donde solo ha perdido dos encuentros en los casi 10 meses completos del año 2026, plantándole cara a otros grandes de Italia como Inter, Juventus o AC Milan. Aunque los blancos tienen a su once tipo disponible, ya que Dean Huijsen, sancionado en Liga, vuelve para ser titular; y también apunta a ser de la partida un Vinícius que estará varios partidos domésticos fuera por la tarjeta roja.

Denzel Dumfries y Marc Cucurella serán titulares tras sus suplencias en Liga, mientras parece que Mourinho sigue sin ver con opciones a Bernardo Silva, por lo que Fede Valverde repetiría en el once junto a Aurélien Tchouaméni. Si 'Vini' aparece por la izquierda, Arda Güler estará por la derecha en detrimento de Yan Diomande, mientras Jude Bellingham será el pegamento con un Kylian Mbappé que no estuvo acertado frente al Villarreal.

En la Roma, Gasperini apostará por un sistema de tres centrales con Nahuel Molina, ex del Atlético de Madrid, y Wesley por los carriles. Paulo Dybala y Donnyell Malen, con cuentas pendientes con el Real Madrid por perder dos finales de Champions con la Juventus y el Borussia Dortmund, respectivamente, pondrán la magia en el ataque, por delante de una medular en la que Marten de Roon y Manu Koné serán la estabilidad. No estarán los lesionados Bryan Cristante y Mile Svilar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

AS ROMA: Gollini; Molina, Mancini, Ndicka, Hermoso, Wesley; De Roon, Koné; Dybala, Pellegrini y Malen.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Olímpico de Roma.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.