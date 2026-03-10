Real Madrid y City se cruzan en un clásico moderno de Champions

Archivo - El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, ante el Manchester City en la Champions League 2025/26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles (21.00) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el quinto cruce definitivo consecutivo entre ambos conjuntos, con el conjunto blanco rodeado de dudas e irregularidad, que esperan espantar con una gran noche europea ante el siempre exigente equipo de Pep Guardiola, que ya le ganó en la fase de liga y que solo ha perdido en dos ocasiones en el Santiago Bernabéu con los 'cityzens'.

El feudo madridista acoge este miércoles un nuevo capítulo del ya considerado Clásico moderno en Europa. Y es que ambos equipos se ven las caras por quinta temporada consecutiva en una eliminatoria de la máxima competición europea de clubes. En total, 15 partidos entre merengues y 'cityzens' con la igualdad como nota dominante con 5 victorias para cada uno y 5 empates.

Y desde la llegada de Guardiola en 2016, al City no se le ha dado mal el Bernabéu, con solo dos derrotas en seis partidos (2E y 2V), y el recuerdo más reciente, este mismo curso en la fase de liga, fue positivo para el equipo inglés, que venció por 1-2 al conjunto entrenado entonces por Xabi Alonso.

Ahora, el City no se encontrará a un equipo merengue mucho mejor en lo que a sensaciones se refiere bajo la batuta de Álvaro Arbeloa, sumido en una irregularidad preocupante y rodeado de dudas sobre el rendimiento y el fútbol que despliega. Por esto, el duelo ante el City se antoja como el mejor termómetro para conocer en qué punto están los blancos, que necesitan activar su 'modo Champions' y entonarse con su competición fetiche.

El Real Madrid se tomó un respiro, aunque 'in extremis', con el triunfo en Balaídos (1-2) con un gol en el último minuto ante el RC Celta, para dejar atrás las dos derrotas seguidas frente a CA Osasuna (2-1) y Getafe CF (0-1) y seguir presionando al líder FC Barcelona en LaLiga EA Sports, aunque esos pinchazos le ha hecho perder comba.

En los 'playoffs' de la competición, los blancos superaron sin alardes al SL Benfica gracias a una sobresaliente versión de Vinícius Júnior, que será de nuevo protagonista ante el City, equipo al que ha hecho 2 goles y 5 asistencias --no les marca desde las semifinales de 2023--. Porque las bajas son un problema para un Real Madrid que podrá contar con Kylian Mbappé, 'pichichi' de la Champions, Rodrygo Goes --el City es el equipo al que más goles (5) ha marcado--, Jude Bellingham, David Alaba, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, ni Éder Militao.

Con la duda de si seguir apostando por el canterano Thiago Pitarch o incorporar a un ya recuperado Camavinga, Arbeloa se cruza con Guardiola en su deseo continental. Y es que el catalán, que igualará a Alex Ferguson y sus 190 partidos entrenados en Champions, siempre suele guardarse un as en la manga en sus visitas, ahora con un equipo muy fuerte arriba gracias a los potentes Erling Haaland, que es duda y no jugó en el último encuentro, y Antoine Semenyo.

No obstante, el noruego todavía no ha tenido una noche positiva en Chamartín, pero las grandes oportunidades de una plantilla larga y talentosa abren un abanico amplio al técnico catalán, que parece estar disfrutando del mejor Rodri Hernández que conquistó el Balón de Oro, de nuevo dueño y señor del centro del campo 'cityzen'.

El City viaja al Bernabéu con una racha de 11 partidos invicto (9V y 2E), sin perder desde su visita al Bodo/Glimt (3-1) en la fase de liga, donde también sufrió la derrota frente al Bayer Leverkusen (0-2) y empató ante el AS Monaco (2-2) como borrones. Lo más reciente es la victoria por 1-3 contra el Newcastle en Copa, inmersos los de Guardiola en un calendario frenético en el que en el próximo mes se medirán al Real Madrid, al Arsenal, al Liverpool y al Chelsea.

La asignatura pendiente de los ingleses será rendir lejos del Etihad Stadium, ya que solo han ganado dos de sus últimos ocho partidos de Champions como visitantes, con cinco derrotas y un empate. Además, deben lidiar con un Bernabéu que se transforma en este tipo de noches, animando un equipo que ha eliminado al City en cuatro ocasiones, dos de ellas las dos últimas temporadas se manera consecutiva.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

MANCHESTER CITY: Donnaruma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, O'Reilly; Semenyo y Haaland.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.