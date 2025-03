El Real Madrid convierte el sueño en pesadilla en el Emirates

Las madridistas caen eliminadas en los cuartos de la Champions Femenina goleado (3-0) por el Arsenal tras una segunda mitad para olvidar

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) El Real Madrid Femenino se despidió este miércoles de su sueño de vivir unas históricas primeras semifinales en la Liga de Campeones después de ser víctima de la remontada de un Arsenal FC inglés superior, que se impuso en el Emirates Stadium de Londres por un claro 3-0 tras una segunda parte para olvidar de las madridistas.

El equipo de Alberto Toril llegaba con la moral por las nubes a la capital inglesa tras su victoria en la ida y su triunfo ante el FC Barcelona. Durante 45 minutos mantuvo su sueño europeo, convertido en pesadilla tras un arranque horrible de segundo tiempo donde en un visto y no visto perdió su ventaja, con dos goles en tres minutos y uno más antes de la hora.

Luego, no tuvo capacidad de reacción y pudo incluso recibir algún gol más como duro castigo a un mal encuentro donde sólo realizó dos disparos a puerta, aunque el segundo de ellos, en el tiempo añadido, pudo darle una prórroga a la que no opositó. Las 'Gunners' de Mariona Caldentey, estelar, y Laia Codina jugarán por un puesto en la final con el Olympique de Lyon francés, claro vencedor del Bayern Múnich alemán.

El Real Madrid se encontró asediado desde el minuto 1. El Arsenal, muy ofensivo, le apretó desde el principio y le maniató, quedándose prácticamente con la posesión del balón de forma exclusiva, aunque no le sacó demasiado partido al casi 70 por ciento que gozó en muchas ocasiones porque las visitantes acertaron a defenderse bien.

Lideradas por una Caldentey mucho más protagonista que hace una semana, las 'Gunners' tuvieron dos buenas opciones al inicio para hacerse ese tempranero 1-0 revitalizante para sus opciones, ambas de la español, pero su cabezazo en buena posición a saque de esquina se fue por encima del larguero y luego tampoco encontró portería en un disparo aunque estaba un tanto escorada.

Las locales no daban respiro y al equipo de Toril no encontraba la forma de meterse en campo contrario. Filippa Angeldahl y Sandie Toletti no podían tener el balón y tampoco Caroline Weir aparecía para poder conectar con una Linda Caicedo que no podía desplegar su vertiginosa velocidad, por lo que las posesiones eran efímeras.

Pese a ello, el trabajo defensivo, sobre todo el de Shei García y Mäelle Lakrar, mantenía firmes a las madridistas, que controlaban bien las acometidas por el centro a costa de sufrir con balones cruzados desde las bandas que no encontraron rematadoras rivales, además de alguna pérdida innecesaria como la que dio una buena opción a Chloe Kelly, que no acertó a meter el pie en un balón suelto y ante la rápida salida de la portera visitante.

EL ARSENAL CASTIGA

Sin embargo, en los minutos finales del primer acto, el equipo madrileño encontró algo de respiro y pudo lanzar dos avisos a la portería de Daphne Van Domselaar, atinada para repeler un potente disparo de Angeldahal, y que luego vio como un disparo de Caicedo se iba al poste, aunque la jugada estaba anulada. La primera parte acabó en el área de Misa Rodríguez, pero sin consecuencias.

Pero toda la resistencia y trabajo de los primeros 45 minutos se esfumó en apenas tres tras la reanudación, principio del fin del sueño madridista de estar por primera vez en las semifinales. A los 40 segundos, Alessia Russo no perdonó el primer balón cruzado por Kelly desde la derecha del segundo tiempo y cuando el Real Madrid trataba de encajar el golpe, Mariona Caldentey apareció libre de marca tres minutos después en el área para cabecear ahora así a la perfección otro centro de Kelly desde el mismo lado e igualar la eliminatoria.

El conjunto que entrena Alberto Toril se deshizo y el Arsenal no aflojó, sabedor de que su rival estaba completamente grogui y deambulaba por el césped del Emirates Stadium. El equipo de Renée Slegers se lanzó a por su presa y no tardó en encontrar el premio que buscaba de voltear la eliminatoria. Russo, una auténtica pesadilla para la zaga visitante, 'cazó' un balón perdido en el área y puso un demoledor 3-0 antes de la hora de juego.

Toril tampoco acertó en su reacción desde el banquillo mientras que el equipo londinense buscaba más goles, una ambición que tampoco le pasaba factura en forma de algún susto en defensa porque el Real Madrid se había quedado petrificado y no sabía desplegarse a nivel ofensivo. El VAR le salvó del 4-0 y del triplete de Russo en dos ocasiones, pero estuvo cerca de aprovechar el exceso de ambición de su rival y en un contragolpe pasado el 90, Caicedo tuvo la ocasión para forzar la prórroga, pero disparó demasido centrado ante Van Domselaar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARSENAL FC, 3 - REAL MADRID, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARSENAL FC: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little (Blackstenius, min.90), Maanum (Wälti, min.75), Caldentey; Kelly (Mead, min.74), Russo y Ford.

REAL MADRID: Misa Rodríguez; Shei García, Lakrar, Méndez, Carmona (Redondo, min.76); Del Castillo, Toletti, Angeldahl (Yasmim, min.76), Caicedo; Weir y Bruun (Feller, min.76).

--GOLES.

1-0, minuto 46. Russo.

2-0, minuto 49. Caldentey.

3-0, minuto 59. Russo.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Emirates Stadium de Londres. 22.517 espectadores.