El Real Madrid se despide con crueldad de la Champions

Los blancos pierden (4-3) en Múnich ante el Bayern y dice adiós a Europa tras la expulsión de Camavinga y dos goles en los últimos minutos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles de la Liga de Campeones, después de perder en la vuelta de cuartos de final ante el Bayern de Múnich por 4-3 y un marcador global de 6-4 para los alemanes, que aprovecharon en la recta final del encuentro en el Allianz Arena la expulsión de Eduardo Camavinga, después de una primera parte en la que reinó la locura.

La operación remontada del conjunto merengue se quedó en nada de una forma cruel. Una expulsión de Camavinga por retener el balón después de una falta y dos goles de Luis Díaz y Michael Olise a partir del 90' terminaron con la fe madridista, que creció cuando al descanso, tras un doblete de Arda Güler -hizo el gol más rápido del club en la competición- y otro gol de Kylian Mbappé, se fueron venciendo por 2-3 -Harry Kane y Aleksandar Pavlovic marcaron para el Bayern-.

Tras esa primera parte anárquica y alocada, el Real Madrid tuvo las suyas, pero no con la efectividad que sí mostró antes, y el Bayern siguió trabajando ante un conjunto merengue demasiado replegado, y eso le pasó factura. Este adiós de la Champions, por segunda temporada consecutiva en cuartos, deja a los blancos tocados y mirando a ese abismo sin títulos esta temporada, también lejos en Liga.

La operación remontada arrancó muy positiva para los blancos gracias a Neuer, que dio un mal pase a su compañero y Güler al primer toque la mandó a la red con el meta muy adelantado. Esto iba de porteros, porque en la primera acción de estrategia desde el córner para el Bayern botado por Joshua Kimmich, Andriy Lunin se hizo pequeño y permitió a Pavlovic poner la cabeza y hacer el 1-1 antes de los 10' de juego.

Siguiendo lo previsto, el equipo alemán empezó a hundir a un Real Madrid que quería usar solo la herramienta del balón largo, con poca continuidad y perdiendo la posesión con mucha facilidad. Éder Militao, poco propenso a cometer errores, estuvo cerca de meter a los suyos en un lío, pero él mismo lo solucionó cuando Luis Díaz ya iba a rematar en el área.

El conjunto merengue necesitó casi 20 minutos para hilvanar una jugada de más de dos pases seguidos, y Vinícius encontró entre líneas a un Mbappé que se tomó más tiempo del necesario y no pudo definir ante Neuer con Konrad Laimer muy encima. Después, los de Arbeloa tuvieron minutos de sufrimiento, con tres saques de esquina consecutivos y una buena parada de Lunin para coger confianza.

Y en la siguiente jugada, volvió a aparecer la calidad de Arda Güler. El turco fue el encargado de lanzar una falta, cometido sobre Brahim Díaz y que para el Bayern no fue, en la frontal perfecta para un zurdo, y demostró con comba y potencia sobre la barrera batiendo de nuevo a Neuer y poniendo al Real Madrid de nuevo por delante.

Pero los blancos volvieron a cometer un error atrás, dejándole mucho espacio a Kane en el área, con Arnold desubicado, y el inglés, con un control y un tiro exquisitos igualó el encuentro fácil. Era un 'toma y daca' constante, y el Real Madrid volvió a golpear en un contragolpe fulgurante. Mbappé, esta vez sí después de varios intentos, la mandó a la red asistido por Vinícius dentro del área, justo antes del descanso.

El ritmo de ocasiones se redujo en el inicio de la segunda parte. Hasta que un paradón de Neuer para desbaratar una clara ocasión dentro del área de volea de Mbappé rompió esa calma tensa con la eliminatoria igualada. En el lado alemán, todo era paciencia y trabajar combinaciones para encontrar un hueco en una zaga blanca muy replegada y compacta, pero en cada recuperación el Real Madrid generaba peligro con llegadas de 'Vini' y Valverde.

Michael Olise encendió de nuevo al estadio con un buen tiro desde la frontal que hizo estirarse a fondo a Lunin, aunque la locura ya no era tal. O eso parecía. 'Vini' remató al aire un pase 'de la muerte' de Mbappé en la más clara de la segunda parte hasta entonces; y Dayot Upamecano rozó de cabeza el gol bávaro.

Tras muchos minutos muy replegado sufriendo, las opciones del club merengue disminuyeron considerablemente, cuando Camavinga fue expulsado por doble amarilla, la segunda por retener el balón. Con la esperanza por los suelos, el Bayern aprovechó esos espacios libres con los goles de Luis Díaz y Michael Olise, ya con los blancos muy volcados, evitando la gesta madridista y avanzando a semifinales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN, 4 - REAL MADRID, 3 (2-3, al descanso).

--ALINEACIONES:

BAYERN: Neuer; Stanisic (Davies, min.46), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry (Musiala, min.61), Luis Díaz; y Harry Kane.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold (Pitarch, min.90), Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim (Camavinga, min.61); Valverde, Bellingham, Güler (Mastantuono, min.90); Mbappé y Vinícius Júnior.

--GOLES:

0-1, min.1: Arda Güler.

1-1, min.6: Aleksandar Pavlovic.

1-2, min.29: Arda Güler.

2-2, min.38: Harry Kane.

2-3, min.42: Kylian Mbappé.

3-3, min.89: Luis Díaz.

4-3, min.90+4: Michael Olise.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Stanisic (min.29), por el Bayern; y a Militao (min.40), Rüdiger (min.71) y Camavinga (min.78) en el Real Madrid. Expulsó a Camavinga (min.86) por doble tarjeta amarilla y a Güler (min.90+5) por tarjeta roja directa.

--ESTADIO: Allianz Arena.